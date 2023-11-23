23 ноября 2023

Пермяков ждет резкий 20-градусный перепад температуры

В Перми после 20-градусных морозов начнется оттепель и снегопады
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в городе. Пермь
Снегопад вернется в Пермь в выходные Фото:

Метеорологи прогнозируют, что в Пермском крае после заметного похолодания, которое наступит в ночь на субботу, потеплеет до ноля градусов. При этом возобновятся снегопады.

«В выходные произойдет очередное потепление, которое вновь будет сопровождаться снегопадами, но уже меньшей интенсивности. Уже в субботу к вечеру после ночных -20 градусов потеплеет до ноля, в воскресенье температурный фон сохранится», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

По данным синоптиков, в Перми в ночь на 25 ноября температура воздуха опустится до -18 градусов. Днем потеплеет до -5, а к вечеру до -1 градуса. На юге края в воскресенье термометры могут показать отметку в +1 градус.

В последние дни в Пермском крае прошли мощные снегопады, которые привели к закрытию аэропорта и загородных трасс. В пятницу снег прекратился, в Перми похолодало до -15 градусов.

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Метеорологи прогнозируют, что в Пермском крае после заметного похолодания, которое наступит в ночь на субботу, потеплеет до ноля градусов. При этом возобновятся снегопады. «В выходные произойдет очередное потепление, которое вновь будет сопровождаться снегопадами, но уже меньшей интенсивности. Уже в субботу к вечеру после ночных -20 градусов потеплеет до ноля, в воскресенье температурный фон сохранится», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». По данным синоптиков, в Перми в ночь на 25 ноября температура воздуха опустится до -18 градусов. Днем потеплеет до -5, а к вечеру до -1 градуса. На юге края в воскресенье термометры могут показать отметку в +1 градус. В последние дни в Пермском крае прошли мощные снегопады, которые привели к закрытию аэропорта и загородных трасс. В пятницу снег прекратился, в Перми похолодало до -15 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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