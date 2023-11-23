Пермяков ждет резкий 20-градусный перепад температуры

В Перми после 20-градусных морозов начнется оттепель и снегопады

24 ноября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Снегопад вернется в Пермь в выходные Фото: Сергей Русанов © URA.RU Метеорологи прогнозируют, что в Пермском крае после заметного похолодания, которое наступит в ночь на субботу, потеплеет до ноля градусов. При этом возобновятся снегопады. «В выходные произойдет очередное потепление, которое вновь будет сопровождаться снегопадами, но уже меньшей интенсивности. Уже в субботу к вечеру после ночных -20 градусов потеплеет до ноля, в воскресенье температурный фон сохранится», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». По данным синоптиков, в Перми в ночь на 25 ноября температура воздуха опустится до -18 градусов. Днем потеплеет до -5, а к вечеру до -1 градуса. На юге края в воскресенье термометры могут показать отметку в +1 градус. В последние дни в Пермском крае прошли мощные снегопады, которые привели к закрытию аэропорта и загородных трасс. В пятницу снег прекратился, в Перми похолодало до -15 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что в Пермском крае после заметного похолодания, которое наступит в ночь на субботу, потеплеет до ноля градусов. При этом возобновятся снегопады. «В выходные произойдет очередное потепление, которое вновь будет сопровождаться снегопадами, но уже меньшей интенсивности. Уже в субботу к вечеру после ночных -20 градусов потеплеет до ноля, в воскресенье температурный фон сохранится», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». По данным синоптиков, в Перми в ночь на 25 ноября температура воздуха опустится до -18 градусов. Днем потеплеет до -5, а к вечеру до -1 градуса. На юге края в воскресенье термометры могут показать отметку в +1 градус. В последние дни в Пермском крае прошли мощные снегопады, которые привели к закрытию аэропорта и загородных трасс. В пятницу снег прекратился, в Перми похолодало до -15 градусов.