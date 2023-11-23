В Челябинске на парковке железнодорожного вокзала таксист проколол колесо у автомобиля блогера Владимира Литовченко. Причиной стал розыгрыш для видео, в котором автор канала Boroda TV переманивал клиентов, занижая стоимость поездки.
«Видеоблогер Владимир Литовченко был проездом в Челябинске и решил разыграть таксистов на железнодорожном вокзале. Он попросил своих знакомых побыть в роли пассажиров, которых он будет отбивать у водителей. Встреча закончилась проколом колеса», — сообщило издание «74.ру».
Литовченко — автор ютуб-канала Boroda TV, который снимает ролики развлекательного характера с розыгрышами. У него 1,16 млн подписчиков. В Челябинск он приехал, чтобы продолжить свой цикл видео про таксистов. Подобные он снял уже в нескольких десятков видео.
«Он с шилом напрыгнул. Давай колеса колоть. Говорит: пиши заявление, когда-нибудь выплачу. Челябинские таксисты настолько суровые», — заявил Литовченко в видео на своем ютуб-канале.
После инцидента он обратился в шиномонтажную мастерскую. Там прокол обнаружили сбоку на правом переднем колесе. Как блогер сообщил «74.ру», заявление в полицию писать он не стал, а ремонт обошелся в 1,5 тысячи рублей.
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