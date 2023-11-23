23 ноября 2023

Челябинский таксист проколол шины блогера из-за розыгрыша. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пыль. Екатеринбург, колесо автомобиля, шина
Ремонт проколотого колеса обошелся в 1,5 тысячи рублей, заявил блогер Литовченко Фото:

В Челябинске на парковке железнодорожного вокзала таксист проколол колесо у автомобиля блогера Владимира Литовченко. Причиной стал розыгрыш для видео, в котором автор канала Boroda TV переманивал клиентов, занижая стоимость поездки.

«Видеоблогер Владимир Литовченко был проездом в Челябинске и решил разыграть таксистов на железнодорожном вокзале. Он попросил своих знакомых побыть в роли пассажиров, которых он будет отбивать у водителей. Встреча закончилась проколом колеса», — сообщило издание «74.ру».

Литовченко — автор ютуб-канала Boroda TV, который снимает ролики развлекательного характера с розыгрышами. У него 1,16 млн подписчиков. В Челябинск он приехал, чтобы продолжить свой цикл видео про таксистов. Подобные он снял уже в нескольких десятков видео.

«Он с шилом напрыгнул. Давай колеса колоть. Говорит: пиши заявление, когда-нибудь выплачу. Челябинские таксисты настолько суровые», — заявил Литовченко в видео на своем ютуб-канале.

После инцидента он обратился в шиномонтажную мастерскую. Там прокол обнаружили сбоку на правом переднем колесе. Как блогер сообщил «74.ру», заявление в полицию писать он не стал, а ремонт обошелся в 1,5 тысячи рублей.

Блогер утверждает, что таксист проткнул колесо шилом
Блогер утверждает, что таксист проткнул колесо шилом

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В Челябинске на парковке железнодорожного вокзала таксист проколол колесо у автомобиля блогера Владимира Литовченко. Причиной стал розыгрыш для видео, в котором автор канала Boroda TV переманивал клиентов, занижая стоимость поездки. «Видеоблогер Владимир Литовченко был проездом в Челябинске и решил разыграть таксистов на железнодорожном вокзале. Он попросил своих знакомых побыть в роли пассажиров, которых он будет отбивать у водителей. Встреча закончилась проколом колеса», — сообщило издание «74.ру». Литовченко — автор ютуб-канала Boroda TV, который снимает ролики развлекательного характера с розыгрышами. У него 1,16 млн подписчиков. В Челябинск он приехал, чтобы продолжить свой цикл видео про таксистов. Подобные он снял уже в нескольких десятков видео. «Он с шилом напрыгнул. Давай колеса колоть. Говорит: пиши заявление, когда-нибудь выплачу. Челябинские таксисты настолько суровые», — заявил Литовченко в видео на своем ютуб-канале. После инцидента он обратился в шиномонтажную мастерскую. Там прокол обнаружили сбоку на правом переднем колесе. Как блогер сообщил «74.ру», заявление в полицию писать он не стал, а ремонт обошелся в 1,5 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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