Мэрия Челябинска утвердила проект застройки нового участка набережной реки Миасс. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, экскаватор, ковш, стройка
Площадь обустраиваемой территории составит 2,5 га Фото:

На северо-западе Челябинска на берегу реки Миасс в границах улицы Энгельса, Свердловского проспекта, береговой линии реки Миасс в Калининском и Центральном районах города Челябинска построят новую Набережную. Проект одобрили горожане и власти Челябинска на публичных слушаниях, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улицы Энгельса, Свердловского проспекта, береговой линии реки Миасс в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Участок Набережной планируют построить в Калининском и Центральном районах на территории от улицы Энгельса до береговой линии реки Миасс. Площадь обустраиваемой территории составит 2,5 га. Обустраиваемая территория будет находится в трех функциональных зонах — в рекреационной, в зоне акватории и в зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

В марте 2022 года мэр Наталья Котова рассказала, что набережную собираются обустроить на участке до улицы Академика Королева. Поскольку протяженность участка большая, работы были разбиты на три этапа.

Еще в марте 2022 года мэр Наталья Котова рассказала о планах по обустройству Набережной на участке до улицы Академика Королева
Еще в марте 2022 года мэр Наталья Котова рассказала о планах по обустройству Набережной на участке до улицы Академика Королева
Набережная будет построена в трех функциональных зонах — в рекреационной, в зоне акватории и в зоне смешанной и общественно-деловой застройки
Набережная будет построена в трех функциональных зонах — в рекреационной, в зоне акватории и в зоне смешанной и общественно-деловой застройки

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На северо-западе Челябинска на берегу реки Миасс в границах улицы Энгельса, Свердловского проспекта, береговой линии реки Миасс в Калининском и Центральном районах города Челябинска построят новую Набережную. Проект одобрили горожане и власти Челябинска на публичных слушаниях, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории в границах улицы Энгельса, Свердловского проспекта, береговой линии реки Миасс в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Участок Набережной планируют построить в Калининском и Центральном районах на территории от улицы Энгельса до береговой линии реки Миасс. Площадь обустраиваемой территории составит 2,5 га. Обустраиваемая территория будет находится в трех функциональных зонах — в рекреационной, в зоне акватории и в зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В марте 2022 года мэр Наталья Котова рассказала, что набережную собираются обустроить на участке до улицы Академика Королева. Поскольку протяженность участка большая, работы были разбиты на три этапа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...