Площадь обустраиваемой территории составит 2,5 га Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На северо-западе Челябинска на берегу реки Миасс в границах улицы Энгельса, Свердловского проспекта, береговой линии реки Миасс в Калининском и Центральном районах города Челябинска построят новую Набережную. Проект одобрили горожане и власти Челябинска на публичных слушаниях, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улицы Энгельса, Свердловского проспекта, береговой линии реки Миасс в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Участок Набережной планируют построить в Калининском и Центральном районах на территории от улицы Энгельса до береговой линии реки Миасс. Площадь обустраиваемой территории составит 2,5 га. Обустраиваемая территория будет находится в трех функциональных зонах — в рекреационной, в зоне акватории и в зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

В марте 2022 года мэр Наталья Котова рассказала, что набережную собираются обустроить на участке до улицы Академика Королева. Поскольку протяженность участка большая, работы были разбиты на три этапа.

Еще в марте 2022 года мэр Наталья Котова рассказала о планах по обустройству Набережной на участке до улицы Академика Королева Скрин: администрация города Челябинска