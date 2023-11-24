В Нефтеюганске депутат попросила мэра не тратить миллионы на иллюминацию

25 ноября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Депутат считает, что 6 млн рублей можно потратить на более важные цели Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Депутат Нефтеюганской думы (ХМАО) Наталья Петюкина обратилась к мэру города Эльвире Бугай с просьбой не тратить шесть миллионов рублей на новогоднюю иллюминацию. Петюкина считает, что эти деньги можно потратить на другие, «более важные», цели, в частности, на помощь землякам, участвующим в СВО. «Нужны ли Нефтеюганску новые элементы новогодней иллюминации? Думаю, нужны, но не важны… Только задумайтесь, что шесть миллионов рублей, которые по результатам опроса глава просит направить на покупку очередного яркого „оленя“, могут превратиться в 60 дронов, позволяющих нашим защитникам вовремя избежать смертельной опасности; шесть подержанных санитарных машин УАЗ, которые помогут спасти сотни раненых ребят; тысяч наборов современного термобелья, благодаря которым наши солдаты сохранят свое здоровье в зимнее время», — написала Петюкина на своей странице во «ВКонтакте». В качестве других вариантов расходования бюджетных миллионов депутат предложила направить деньги на покупку новогодних подарков детям, которые, по ее словам, в новогодние праздники «будут слышать не звуки салюта, а эхо канонады взрывов фронта, где сражаются их отцы и деды». В завершение Петюкина обратилась с вопросом к Бугай о предыдущих многомиллионных новогодних тратах. «Эльвира Хакимьяновна, у меня вопрос: где иллюминации, которые были куплены в 2022 году и на которые были потрачены из местного бюджета 30 миллионов рублей? Что с ними стало?» — обратилась депутат к главе города. URA.RU направило запрос главе Нефтеюганска с просьбой прокомментировать высказывания депутата Петюкиной. Ответ ожидается. Ранее в думе Нефтеюганска сообщали о планах отправить главу города в отставку после появившегося в социальных сетях ролика с бойцами СВО, которые пожаловались на медлительность депутатов в вопросе принятия решений о выплатах. После этого народные избранники открыто заявили, что мэр Нефтеюганска стала идеологом создания ролика и подтасовала факты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Нефтеюганской думы (ХМАО) Наталья Петюкина обратилась к мэру города Эльвире Бугай с просьбой не тратить шесть миллионов рублей на новогоднюю иллюминацию. Петюкина считает, что эти деньги можно потратить на другие, «более важные», цели, в частности, на помощь землякам, участвующим в СВО. «Нужны ли Нефтеюганску новые элементы новогодней иллюминации? Думаю, нужны, но не важны… Только задумайтесь, что шесть миллионов рублей, которые по результатам опроса глава просит направить на покупку очередного яркого „оленя“, могут превратиться в 60 дронов, позволяющих нашим защитникам вовремя избежать смертельной опасности; шесть подержанных санитарных машин УАЗ, которые помогут спасти сотни раненых ребят; тысяч наборов современного термобелья, благодаря которым наши солдаты сохранят свое здоровье в зимнее время», — написала Петюкина на своей странице во «ВКонтакте». В качестве других вариантов расходования бюджетных миллионов депутат предложила направить деньги на покупку новогодних подарков детям, которые, по ее словам, в новогодние праздники «будут слышать не звуки салюта, а эхо канонады взрывов фронта, где сражаются их отцы и деды». В завершение Петюкина обратилась с вопросом к Бугай о предыдущих многомиллионных новогодних тратах. «Эльвира Хакимьяновна, у меня вопрос: где иллюминации, которые были куплены в 2022 году и на которые были потрачены из местного бюджета 30 миллионов рублей? Что с ними стало?» — обратилась депутат к главе города. URA.RU направило запрос главе Нефтеюганска с просьбой прокомментировать высказывания депутата Петюкиной. Ответ ожидается. Ранее в думе Нефтеюганска сообщали о планах отправить главу города в отставку после появившегося в социальных сетях ролика с бойцами СВО, которые пожаловались на медлительность депутатов в вопросе принятия решений о выплатах. После этого народные избранники открыто заявили, что мэр Нефтеюганска стала идеологом создания ролика и подтасовала факты.