25 ноября 2023
24 ноября 2023

В ХМАО волонтеры разыскивают двух подростков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочки пропали 25 ноября Фото:

В Излучинске (ХМАО) волонтеры разыскивают двух подростков 2006 и 2008 года рождения. Анастасия Гриднева и Снежана Кашапова 25 мая ушли из дома по улице Строителей, дом № 3 и по настоящее время их местонахождение неизвестно.

«Помогите установить местонахождение подростков: Гридневой Анастасии, 2008 года рождения и Кашаповой Снежаны, 2006 года рождения. 25.11.2023 года, ушли из дома в пгт Излучинск, улица Строителей, дом № 3 и по настоящее время их местонахождение не известно», — сообщают волонтеры в сообществе «Поиск пропавших людей „Азимут“ Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

Гриднева была одета в голубую кофту, черные штаны, голубую шапку и белые кроссовки. На Кашаповой были черные кроссовки, черная шапка и черная толстовка. Волонтеры просят распространить информацию о пропавших подростках. Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочек, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-86-77, 8-912-934-36-12, 112.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят звонить по указанным телефонам
Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят звонить по указанным телефонам

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В Излучинске (ХМАО) волонтеры разыскивают двух подростков 2006 и 2008 года рождения. Анастасия Гриднева и Снежана Кашапова 25 мая ушли из дома по улице Строителей, дом № 3 и по настоящее время их местонахождение неизвестно. «Помогите установить местонахождение подростков: Гридневой Анастасии, 2008 года рождения и Кашаповой Снежаны, 2006 года рождения. 25.11.2023 года, ушли из дома в пгт Излучинск, улица Строителей, дом № 3 и по настоящее время их местонахождение не известно», — сообщают волонтеры в сообществе «Поиск пропавших людей „Азимут“ Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Гриднева была одета в голубую кофту, черные штаны, голубую шапку и белые кроссовки. На Кашаповой были черные кроссовки, черная шапка и черная толстовка. Волонтеры просят распространить информацию о пропавших подростках. Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочек, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-86-77, 8-912-934-36-12, 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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