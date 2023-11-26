В Нижневартовске изменят автобусный маршрут ради жителей нового района

27 ноября 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

В новый маршрут автобуса №5 войдут еще 3 остановочных пункта в новом районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске с 11 декабря изменится маршрут автобуса №5 «ДРСУ — Поселок у Северной рощи». Новая схема предполагает появление 3-х остановок в новом микрорайоне города. Информация об этом появилась на сайте администрации Нижневартовска. «В новых микрорайонах маршрут будет проходить по улицам: Ханты-Мансийской, Нововартовской, Героев Самотлора, Ленина, Ф. Салманова и Мира. В маршруте появятся остановочные пункты: „Улица Мира, дом 104“, „Улица Ленина, дом 41, ‚Улица Ф. Салманова, дом 5‘, — сообщили на сайте мэрии города. При этом из схемы проезда автобуса №5 исключены остановочные пункты на улице Героев Самотлора («Улица Мира» и «Улица Героев Самотлора»). Пассажиры этих остановочных пунктов могут использовать для проезда по данному маршруту остановки «Улица Героев Самотлора, дом 16» и «Улица Мира, дом 96». Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовском районе изменилось расписание междугороднего автобуса №103. Он курсирует по маршруту Нижневартовск — Излучинск.

В Нижневартовске с 11 декабря изменится маршрут автобуса №5 «ДРСУ — Поселок у Северной рощи». Новая схема предполагает появление 3-х остановок в новом микрорайоне города. Информация об этом появилась на сайте администрации Нижневартовска. «В новых микрорайонах маршрут будет проходить по улицам: Ханты-Мансийской, Нововартовской, Героев Самотлора, Ленина, Ф. Салманова и Мира. В маршруте появятся остановочные пункты: „Улица Мира, дом 104“, „Улица Ленина, дом 41, ‚Улица Ф. Салманова, дом 5‘, — сообщили на сайте мэрии города. При этом из схемы проезда автобуса №5 исключены остановочные пункты на улице Героев Самотлора («Улица Мира» и «Улица Героев Самотлора»). Пассажиры этих остановочных пунктов могут использовать для проезда по данному маршруту остановки «Улица Героев Самотлора, дом 16» и «Улица Мира, дом 96». Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовском районе изменилось расписание междугороднего автобуса №103. Он курсирует по маршруту Нижневартовск — Излучинск.