26 ноября 2023
25 ноября 2023

В Нижневартовске изменят автобусный маршрут ради жителей нового района

© Служба новостей «URA.RU»
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В новый маршрут автобуса №5 войдут еще 3 остановочных пункта в новом районе Фото:

В Нижневартовске с 11 декабря изменится маршрут автобуса №5 «ДРСУ — Поселок у Северной рощи». Новая схема предполагает появление 3-х остановок в новом микрорайоне города. Информация об этом появилась на сайте администрации Нижневартовска.

«В новых микрорайонах маршрут будет проходить по улицам: Ханты-Мансийской, Нововартовской, Героев Самотлора, Ленина, Ф. Салманова и Мира. В маршруте появятся остановочные пункты: „Улица Мира, дом 104“, „Улица Ленина, дом 41, ‚Улица Ф. Салманова, дом 5‘, — сообщили на сайте мэрии города.

При этом из схемы проезда автобуса №5 исключены остановочные пункты на улице Героев Самотлора («Улица Мира» и «Улица Героев Самотлора»). Пассажиры этих остановочных пунктов могут использовать для проезда по данному маршруту остановки «Улица Героев Самотлора, дом 16» и «Улица Мира, дом 96».

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовском районе изменилось расписание междугороднего автобуса №103. Он курсирует по маршруту Нижневартовск — Излучинск.

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В Нижневартовске с 11 декабря изменится маршрут автобуса №5 «ДРСУ — Поселок у Северной рощи». Новая схема предполагает появление 3-х остановок в новом микрорайоне города. Информация об этом появилась на сайте администрации Нижневартовска. «В новых микрорайонах маршрут будет проходить по улицам: Ханты-Мансийской, Нововартовской, Героев Самотлора, Ленина, Ф. Салманова и Мира. В маршруте появятся остановочные пункты: „Улица Мира, дом 104“, „Улица Ленина, дом 41, ‚Улица Ф. Салманова, дом 5‘, — сообщили на сайте мэрии города. При этом из схемы проезда автобуса №5 исключены остановочные пункты на улице Героев Самотлора («Улица Мира» и «Улица Героев Самотлора»). Пассажиры этих остановочных пунктов могут использовать для проезда по данному маршруту остановки «Улица Героев Самотлора, дом 16» и «Улица Мира, дом 96». Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовском районе изменилось расписание междугороднего автобуса №103. Он курсирует по маршруту Нижневартовск — Излучинск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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