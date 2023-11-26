Аналитики раскрыли, сколько челябинцев отпразднуют новогодний корпоратив за свой счет

«Зарплата. ру»: 22% челябинцев проведет новогодний корпоратив за свой счет

Организация полностью оплачивает новогодний корпоратив лишь у 52% челябинцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске Новый год на корпоративе отпразднуют 77% работников. При этом 52% челябинцев организация оплатит торжество, 22% проведет празднование полностью за свой счет. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

«Организация полностью оплачивает праздничные гуляния лишь у 52%, тем не менее, челябинцы настроены позитивно. У 26% респондентов расходы на корпоратив делят организация и работники, у 22% работники оплачивают праздник полностью из своего кармана. Большинство (59%) скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 23% — менее 1000, 18% — более 3000», — сообщают аналитики.

Аналитики отметили, 72% челябинцев будут праздновать новогодний корпоратив в банкетном зале, ресторане или кафе. 13% челябинских работников проведут его в офисе, 11% поедут за город на турбазу или лыжный курорт, 4% будут гулять в ночном клубе или караоке.