26 ноября 2023

Аналитики раскрыли, сколько челябинцев отпразднуют новогодний корпоратив за свой счет

«Зарплата. ру»: 22% челябинцев проведет новогодний корпоратив за свой счет
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак начальника «Южный Урал» Владимира Муравьева и начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаила Чебыкина. Курган, бокалы, ресторан, корпоратив, посуда
Организация полностью оплачивает новогодний корпоратив лишь у 52% челябинцев Фото:

В Челябинске Новый год на корпоративе отпразднуют 77% работников. При этом 52% челябинцев организация оплатит торжество, 22% проведет празднование полностью за свой счет. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

«Организация полностью оплачивает праздничные гуляния лишь у 52%, тем не менее, челябинцы настроены позитивно. У 26% респондентов расходы на корпоратив делят организация и работники, у 22% работники оплачивают праздник полностью из своего кармана. Большинство (59%) скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 23% — менее 1000, 18% — более 3000», — сообщают аналитики.

Аналитики отметили, 72% челябинцев будут праздновать новогодний корпоратив в банкетном зале, ресторане или кафе. 13% челябинских работников проведут его в офисе, 11% поедут за город на турбазу или лыжный курорт, 4% будут гулять в ночном клубе или караоке.

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В Челябинске Новый год на корпоративе отпразднуют 77% работников. При этом 52% челябинцев организация оплатит торжество, 22% проведет празднование полностью за свой счет. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Зарплата.ру». «Организация полностью оплачивает праздничные гуляния лишь у 52%, тем не менее, челябинцы настроены позитивно. У 26% респондентов расходы на корпоратив делят организация и работники, у 22% работники оплачивают праздник полностью из своего кармана. Большинство (59%) скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 23% — менее 1000, 18% — более 3000», — сообщают аналитики. Аналитики отметили, 72% челябинцев будут праздновать новогодний корпоратив в банкетном зале, ресторане или кафе. 13% челябинских работников проведут его в офисе, 11% поедут за город на турбазу или лыжный курорт, 4% будут гулять в ночном клубе или караоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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