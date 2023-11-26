«Уральский Халк» засветился на съемках реалити-сериала

Свердловские спортсмены стали героями сериала «Повара на колесах»

27 ноября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Иван Штырков был на съемках реалити-сериала Фото: Анна Майорова © URA.RU На площадке академии единоборств Русской медной компании (РМК) прошли съемки реалити-сериала «Повара на колесах», в которых поучаствовали бойцы ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» и Борис Медведев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК. Шоу выйдет в декабре на Первом канале. Съемки в Екатеринбурге идут уже несколько дней. «Главными героями эпизода стали шеф-повара со звездами Michelin Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев. Они пообщались с Иваном Штырковым и Борисом Медведевым», — отметили в РМК. В шоу «Повара на колесах» звездные шефы расскажут про Екатеринбург и уральскую кухню. В финале они приготовят блюдо из местных продуктов, победителя выберут горожане. Также во время съемок уральские бойцы провели тренировку, где разобрали базовые элементы из ММА. Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК

На площадке академии единоборств Русской медной компании (РМК) прошли съемки реалити-сериала «Повара на колесах», в которых поучаствовали бойцы ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» и Борис Медведев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК. Шоу выйдет в декабре на Первом канале. Съемки в Екатеринбурге идут уже несколько дней. «Главными героями эпизода стали шеф-повара со звездами Michelin Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев. Они пообщались с Иваном Штырковым и Борисом Медведевым», — отметили в РМК. В шоу «Повара на колесах» звездные шефы расскажут про Екатеринбург и уральскую кухню. В финале они приготовят блюдо из местных продуктов, победителя выберут горожане. Также во время съемок уральские бойцы провели тренировку, где разобрали базовые элементы из ММА.