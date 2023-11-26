26 ноября 2023

«Уральский Халк» засветился на съемках реалити-сериала

Свердловские спортсмены стали героями сериала «Повара на колесах»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция RCC BOXING PROMOTIONS в кинотеатре "Салют". Екатеринбург, урал, ural, штырков иван
Иван Штырков был на съемках реалити-сериала Фото:

На площадке академии единоборств Русской медной компании (РМК) прошли съемки реалити-сериала «Повара на колесах», в которых поучаствовали бойцы ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» и Борис Медведев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК.

Шоу выйдет в декабре на Первом канале. Съемки в Екатеринбурге идут уже несколько дней. «Главными героями эпизода стали шеф-повара со звездами Michelin Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев. Они пообщались с Иваном Штырковым и Борисом Медведевым», — отметили в РМК.

В шоу «Повара на колесах» звездные шефы расскажут про Екатеринбург и уральскую кухню. В финале они приготовят блюдо из местных продуктов, победителя выберут горожане. Также во время съемок уральские бойцы провели тренировку, где разобрали базовые элементы из ММА.

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На площадке академии единоборств Русской медной компании (РМК) прошли съемки реалити-сериала «Повара на колесах», в которых поучаствовали бойцы ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» и Борис Медведев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК. Шоу выйдет в декабре на Первом канале. Съемки в Екатеринбурге идут уже несколько дней. «Главными героями эпизода стали шеф-повара со звездами Michelin Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев. Они пообщались с Иваном Штырковым и Борисом Медведевым», — отметили в РМК. В шоу «Повара на колесах» звездные шефы расскажут про Екатеринбург и уральскую кухню. В финале они приготовят блюдо из местных продуктов, победителя выберут горожане. Также во время съемок уральские бойцы провели тренировку, где разобрали базовые элементы из ММА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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