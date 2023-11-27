Челябинцы показали на выставке в Москве шишки в сахаре

27 ноября 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Челябинские фермеры удивили москвичей своими сладостями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Фермеры из Челябинской области показали на выставке «Россия» в Москве шишки в сахаре. Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономики, другой производитель показал москвичам макароны с тыквой и овощные соки-пюре. «Участники и гости выставки на ВДНХ смогут познакомиться с уже зарекомендовавшими себя челябинскими брендами. Сейчас в ассортименте у компании-экспонента есть более 20 видов варенья и джемов из разных видов ягод, орехи в сиропе, шишки в сахаре и чаи. Вторая из представленных фирм также известна: становилась участником региональных и всероссийских ярмарок», — отметили в минэкономики. Макаронные изделия ручной работы со вкусами тыквы, свеклы, шпината и других ингредиентов в Москву привезла компания La Pasta Naturale. Свое дело Елена Савушкина развивает более четырех лет. Производством сладостей из шишек, орехов и уральских ягод супруги Юздовы занимаются вдвоем. Их продукция известна потребителям под маркой «Кладовая бурундучка». Обе фермерские компании находятся на сопровождении центра «Мой бизнес». При поддержке властей предприятия имеют возможность показывать свою продукцию на различных выставках.

Фермеры из Челябинской области показали на выставке «Россия» в Москве шишки в сахаре. Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономики, другой производитель показал москвичам макароны с тыквой и овощные соки-пюре. «Участники и гости выставки на ВДНХ смогут познакомиться с уже зарекомендовавшими себя челябинскими брендами. Сейчас в ассортименте у компании-экспонента есть более 20 видов варенья и джемов из разных видов ягод, орехи в сиропе, шишки в сахаре и чаи. Вторая из представленных фирм также известна: становилась участником региональных и всероссийских ярмарок», — отметили в минэкономики. Макаронные изделия ручной работы со вкусами тыквы, свеклы, шпината и других ингредиентов в Москву привезла компания La Pasta Naturale. Свое дело Елена Савушкина развивает более четырех лет. Производством сладостей из шишек, орехов и уральских ягод супруги Юздовы занимаются вдвоем. Их продукция известна потребителям под маркой «Кладовая бурундучка». Обе фермерские компании находятся на сопровождении центра «Мой бизнес». При поддержке властей предприятия имеют возможность показывать свою продукцию на различных выставках.