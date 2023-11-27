В Заречном (Свердловская область) 28 ноября в ритуальном зале «Вечность» пройдет прощание с главой Управления образования города. Анастасия Михайлова ушла из жизни 25 ноября, сообщает администрация городского округа Заречный.
«Прощание с Анастасией Анатольевной Михайловой состоится 28 ноября 2023 года: 09:15 — прощание в ритуальном зале „Вечность“ (промзона БЗСК, 8). 10:00 — отпевание в Храме Николая Чудотворца (ул. Ленинградская, 2а)» — говорится в сообщении администрации «ВКонтакте». Анастасия Михайлова скончалась на 49-году жизни после продолжительной болезни.
В администрации отметили, что все знающие женщину отзывались о ней, как о добром и светлом человеке. До работы в Заречном Михайлова занимала пост главы Управления образования Белоярского городского округа.
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