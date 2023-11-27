Губернатор Куйвашев вслед за Путиным встретился с президентом Таджикистана

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Таджикистане с главой республики Эмомали Рахмоном. Встреча стала продолжением «диалога на высшем уровне», сообщает департамент информационной политики на официальном сайте. Ранее с Рахмоном встретился президент России Владимир Путин.
«Рабочий визит стал продолжением диалога на высшем уровне. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия, расширения инвестиционного и энергетического сотрудничества», — отметили в дипе.
С Евгением Куйвашевым Эмомали Рахмон также обсудили вопросы сотрудничества. «Считаем, что дальнейшее расширение географии межрегиональных связей будет способствовать развитию торгово-экономических и других отношений между нашими странами. Уверен, что оно также способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — отметил в свою очередь президент Таджикистана.
В республике уже работают многие крупные уральские предприятия, в том числе «Уралмашзавод», ЕВРАЗ-НТМК, «Уралкран» и другие. Ранее URA.RU сообщало, что вместе с собой губернатор повез большую делегацию — депутатов, представителей бизнеса. В программе запланирован ряд совместных мероприятий, в том числе заключение соглашений о сотрудничестве.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.