Губернатор Куйвашев вслед за Путиным встретился с президентом Таджикистана

28 ноября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отправился в Таджикистан с рабочим визитом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Таджикистане с главой республики Эмомали Рахмоном. Встреча стала продолжением «диалога на высшем уровне», сообщает департамент информационной политики на официальном сайте. Ранее с Рахмоном встретился президент России Владимир Путин. «Рабочий визит стал продолжением диалога на высшем уровне. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия, расширения инвестиционного и энергетического сотрудничества», — отметили в дипе. С Евгением Куйвашевым Эмомали Рахмон также обсудили вопросы сотрудничества. «Считаем, что дальнейшее расширение географии межрегиональных связей будет способствовать развитию торгово-экономических и других отношений между нашими странами. Уверен, что оно также способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — отметил в свою очередь президент Таджикистана. В республике уже работают многие крупные уральские предприятия, в том числе «Уралмашзавод», ЕВРАЗ-НТМК, «Уралкран» и другие. Ранее URA.RU сообщало, что вместе с собой губернатор повез большую делегацию — депутатов, представителей бизнеса. В программе запланирован ряд совместных мероприятий, в том числе заключение соглашений о сотрудничестве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Таджикистане с главой республики Эмомали Рахмоном. Встреча стала продолжением «диалога на высшем уровне», сообщает департамент информационной политики на официальном сайте. Ранее с Рахмоном встретился президент России Владимир Путин. «Рабочий визит стал продолжением диалога на высшем уровне. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия, расширения инвестиционного и энергетического сотрудничества», — отметили в дипе. С Евгением Куйвашевым Эмомали Рахмон также обсудили вопросы сотрудничества. «Считаем, что дальнейшее расширение географии межрегиональных связей будет способствовать развитию торгово-экономических и других отношений между нашими странами. Уверен, что оно также способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — отметил в свою очередь президент Таджикистана. В республике уже работают многие крупные уральские предприятия, в том числе «Уралмашзавод», ЕВРАЗ-НТМК, «Уралкран» и другие. Ранее URA.RU сообщало, что вместе с собой губернатор повез большую делегацию — депутатов, представителей бизнеса. В программе запланирован ряд совместных мероприятий, в том числе заключение соглашений о сотрудничестве.