Куйвашев вывез чиновников и депутатов в Таджикистан

Свердловский губернатор вылетел на переговоры в Таджикистан

27 ноября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев вылетел в Таджикистан, вероятно, из Москвы, где участвовал в выставке на ВДНХ Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работает в Таджикистане. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному кабмину. «Губернатор большую делегацию туда повез — депутаты, бизнес», — передал собеседник. «Цель [поездки] — развитие экономических и гуманитарных связей. В программе запланирован ряд совместных мероприятий, в том числе заключение соглашений о сотрудничестве», — подтвердили в департаменте информполитики региона. Там также отметили, что «визит пройдет в продолжение диалога на высшем уровне, состоявшемся на прошлой неделе». 22 ноября президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Москве обсудили вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане, и укрепления торгово-экономических связей. В начале ноября Куйвашев выезжал в Казахстан. Он участвовал в большом совещании под руководством Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Обновлено в 14:11: во второй и третий абзацы добавлены уточнения.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работает в Таджикистане. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному кабмину. «Губернатор большую делегацию туда повез — депутаты, бизнес», — передал собеседник. «Цель [поездки] — развитие экономических и гуманитарных связей. В программе запланирован ряд совместных мероприятий, в том числе заключение соглашений о сотрудничестве», — подтвердили в департаменте информполитики региона. Там также отметили, что «визит пройдет в продолжение диалога на высшем уровне, состоявшемся на прошлой неделе». 22 ноября президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Москве обсудили вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане, и укрепления торгово-экономических связей. В начале ноября Куйвашев выезжал в Казахстан. Он участвовал в большом совещании под руководством Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Обновлено в 14:11: во второй и третий абзацы добавлены уточнения.