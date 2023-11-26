26 ноября 2023

Куйвашев вывез чиновников и депутатов в Таджикистан

Свердловский губернатор вылетел на переговоры в Таджикистан
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев вылетел в Таджикистан, вероятно, из Москвы, где участвовал в выставке на ВДНХ Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работает в Таджикистане. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному кабмину.

«Губернатор большую делегацию туда повез — депутаты, бизнес», — передал собеседник. «Цель [поездки] — развитие экономических и гуманитарных связей. В программе запланирован ряд совместных мероприятий, в том числе заключение соглашений о сотрудничестве», — подтвердили в департаменте информполитики региона.

Там также отметили, что «визит пройдет в продолжение диалога на высшем уровне, состоявшемся на прошлой неделе». 22 ноября президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Москве обсудили вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане, и укрепления торгово-экономических связей.

В начале ноября Куйвашев выезжал в Казахстан. Он участвовал в большом совещании под руководством Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Обновлено в 14:11: во второй и третий абзацы добавлены уточнения.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работает в Таджикистане. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному кабмину. «Губернатор большую делегацию туда повез — депутаты, бизнес», — передал собеседник. «Цель [поездки] — развитие экономических и гуманитарных связей. В программе запланирован ряд совместных мероприятий, в том числе заключение соглашений о сотрудничестве», — подтвердили в департаменте информполитики региона. Там также отметили, что «визит пройдет в продолжение диалога на высшем уровне, состоявшемся на прошлой неделе». 22 ноября президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Москве обсудили вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане, и укрепления торгово-экономических связей. В начале ноября Куйвашев выезжал в Казахстан. Он участвовал в большом совещании под руководством Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Обновлено в 14:11: во второй и третий абзацы добавлены уточнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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