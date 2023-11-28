Пермские турфирмы начали распродавать путевки в санатории со скидками до 50%

Санатории предоставляют скидки по программам раннего бронирования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермские туристические агентства открыли продажу путевок в санатории Ставропольского края на весну 2024 года. На этапе раннего бронирования туры предлагаются по сниженным ценам. Скидки могут достигать 50%, рассказала URA.RU директор пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«Путевки в санатории, которые находятся в городах Ессентуки, Кисловодск, Железноводск и Пятигорск, сейчас можно купить по цене от 83 до 101 тысячи рублей на двоих на девять ночей. В стоимость входят перелет, питание и проживание. В сезон путевки в эти же санатории обычно стоят от 150 до 180 тысяч на двоих», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Турагент добавила, что цены будут увеличиваться. Во-первых, путевка может подорожать в любой момент из-за стоимости перелета. Во-вторых, ожидается, что санатории повысят цены на свои услуги в феврале 2024 года.

В своем telegram-канале Алина Балыбердина опубликовала подборку санаториев, куда можно купить путевку по сниженным ценам. Самый бюджетный вариант — санаторий «Долина Нарзанов» в Железноводске. Тур на девять ночей с лечением стоит 83 тысячи на двоих человек. Чуть дороже за 93 тысячи рублей предлагает отдохнуть санаторий имени Семашко в Кисловодске. Здравница «Машук» в Пятигорске тоже предлагает путевки стоимостью до 100 тысяч рублей на двоих. За 101 тысячу рублей можно провести отпуск в гостинице «Машук» в Пятигорске и санатории «Вернер» в Ессентуках. Все цены представлены на двоих человек на девять ночей с вылетом в конце мая. В стоимость входят проживание, питание и перелет из Перми.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермских санаториях взлетели цены на путевки. В среднем отдых подорожал на 15%.