Екатеринбургская прокуратура начала проверку из-за пожара в многоэтажке

29 ноября 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

Прокуратура даст правовую оценку по соблюдению противопожарной безопасности Фото: Софья Сандурская © URA.RU Екатеринбургская прокуратура организовала проверку из-за пожара в многоэтажном доме на улице Юмашева, после которого несколько жильцов, в том числе ребенок, обратились за медпомощью. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с возгоранием в многоквартирном доме по улице Юмашева. Предварительно, несколько человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью. Точное количество пострадавших будет установлено в ходе надзорных мероприятий», — говорится в сообщении telegram-канала «Прокуратура Свердловской области». Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. В ходе проверки будет дана правовая оценка по соблюдению требований федерального законодательство, в том числе норм противопожарной безопасности. В Екатеринбурге на улице Юмашева,10 произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В тушении пожара приняли участие 44 человека и 16 единиц спецтехники.

Екатеринбургская прокуратура организовала проверку из-за пожара в многоэтажном доме на улице Юмашева, после которого несколько жильцов, в том числе ребенок, обратились за медпомощью. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с возгоранием в многоквартирном доме по улице Юмашева. Предварительно, несколько человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью. Точное количество пострадавших будет установлено в ходе надзорных мероприятий», — говорится в сообщении telegram-канала «Прокуратура Свердловской области». Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. В ходе проверки будет дана правовая оценка по соблюдению требований федерального законодательство, в том числе норм противопожарной безопасности. В Екатеринбурге на улице Юмашева,10 произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В тушении пожара приняли участие 44 человека и 16 единиц спецтехники.