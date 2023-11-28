28 ноября 2023

Екатеринбургская прокуратура начала проверку из-за пожара в многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма
Прокуратура даст правовую оценку по соблюдению противопожарной безопасности Фото:

Екатеринбургская прокуратура организовала проверку из-за пожара в многоэтажном доме на улице Юмашева, после которого несколько жильцов, в том числе ребенок, обратились за медпомощью. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с возгоранием в многоквартирном доме по улице Юмашева. Предварительно, несколько человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью. Точное количество пострадавших будет установлено в ходе надзорных мероприятий», — говорится в сообщении telegram-канала «Прокуратура Свердловской области».

Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. В ходе проверки будет дана правовая оценка по соблюдению требований федерального законодательство, в том числе норм противопожарной безопасности.

В Екатеринбурге на улице Юмашева,10 произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В тушении пожара приняли участие 44 человека и 16 единиц спецтехники.

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Екатеринбургская прокуратура организовала проверку из-за пожара в многоэтажном доме на улице Юмашева, после которого несколько жильцов, в том числе ребенок, обратились за медпомощью. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с возгоранием в многоквартирном доме по улице Юмашева. Предварительно, несколько человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью. Точное количество пострадавших будет установлено в ходе надзорных мероприятий», — говорится в сообщении telegram-канала «Прокуратура Свердловской области». Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. В ходе проверки будет дана правовая оценка по соблюдению требований федерального законодательство, в том числе норм противопожарной безопасности. В Екатеринбурге на улице Юмашева,10 произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В тушении пожара приняли участие 44 человека и 16 единиц спецтехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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