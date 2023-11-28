В Соликамске врачам готовят квартиры в поликлинике

В Соликамске Пермского края власти нашли применение помещениям бывшей поликлиники на улице Калийной. После перестройки здесь появятся квартиры, которые могут достаться медикам. Об этом рассказал глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков.
«Помещения бывшей поликлиники на первом этаже дома не использовались несколько лет. Между тем, существует потребность в увеличении фондов муниципального жилья, которое необходимо для привлечения кадров (например, врачей). Учитывая эту потребность, администрацией было принято решение о перепланировке помещений под квартиры», — написал Самоуков в соцсетях. Он также отметил, что жилье могут получить и незащищенные категории граждан.
Кабинеты поликлиники рабочие превращают в одно- и двухкомнатные квартиры. До конца года шесть квартир уже будут готовы к заселению.
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