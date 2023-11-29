29 ноября 2023

«Авито Работа»: средние зарплаты в Екатеринбурге выросли на 17%

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильнее всего выросли зарплаты у фрезеровщиков Фото:

В Екатеринбурге средний размер зарплаты по итогам осени вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сильнее всего выросли оклады в секторе «домашний персонал», сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».

«В Екатеринбурге в сравнении с аналогичным периодом 2022 года число вакансий выросло в 1,8 раза (+81%). Вслед за ростом спроса работодателей средние предлагаемые заработные платы увеличились на 17%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах домашнего персонала и ЖКХ», — рассказали авторы исследования.

Прирост зарплат в сфере домашнего персонала составил 44% (средняя зарплата — 44 928 рублей), в сфере ЖКХ 35% (44 928 рублей), в юриспруденции 31% (56 192 рублей), продажи 28% (52 541 рублей), в строительстве 25% (76 940), производство, сырье и сельское хозяйство 21% (62 064).

Если говорить не о сферах, а профессиях, то больше всего средние предлагаемые зарплаты выросли у фрезеровщиков — с 67 259 рублей осенью 2022 года до 109 153 рублей сейчас. При этом, отмечали представители бизнеса, рост зарплат на российском рынке неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги.

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В Екатеринбурге средний размер зарплаты по итогам осени вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сильнее всего выросли оклады в секторе «домашний персонал», сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». «В Екатеринбурге в сравнении с аналогичным периодом 2022 года число вакансий выросло в 1,8 раза (+81%). Вслед за ростом спроса работодателей средние предлагаемые заработные платы увеличились на 17%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах домашнего персонала и ЖКХ», — рассказали авторы исследования. Прирост зарплат в сфере домашнего персонала составил 44% (средняя зарплата — 44 928 рублей), в сфере ЖКХ 35% (44 928 рублей), в юриспруденции 31% (56 192 рублей), продажи 28% (52 541 рублей), в строительстве 25% (76 940), производство, сырье и сельское хозяйство 21% (62 064). Если говорить не о сферах, а профессиях, то больше всего средние предлагаемые зарплаты выросли у фрезеровщиков — с 67 259 рублей осенью 2022 года до 109 153 рублей сейчас. При этом, отмечали представители бизнеса, рост зарплат на российском рынке неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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