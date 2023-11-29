Рост зарплат в РФ привел к повышению цен на товары и услуги

30 ноября 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

В РФ растет конкуренция за сотрудников и им приходится поднимать зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост зарплат на российском рынке неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги. Об этом заявили представители бизнеса. «Рост фонда оплаты труда ведет к увеличению цен на товары или услуги. Бизнес не может работать в минус», — об этом заявила «Известиям» предприниматель и представитель «Деловой России» Анастасия Зыкова. Эксперты издания отмечают, что взрывной рост зарплат опасен для экономики. Бизнес может найти деньги на повышение зарплаты, только поднимая стоимость продукции, считает управляющий партнер брендингового агентства depot Алексей Андреев. Подстегивает рост зарплат не только увеличение производства, но и отъезд из страны части мигрантов, добавляет член президиума «Опоры России» Сергей Миронов. На многих российских предприятиях нехватка сотрудников, по его данным, доходит до 30%. Среднемесячная зарплата россиян в период сентября 2023 года составила 70 тысяч 922 рубля. Это на 13,6% больше, чем в таком же периоде 2022 года. Это следует из документа Росстата.

Рост зарплат на российском рынке неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги. Об этом заявили представители бизнеса. «Рост фонда оплаты труда ведет к увеличению цен на товары или услуги. Бизнес не может работать в минус», — об этом заявила «Известиям» предприниматель и представитель «Деловой России» Анастасия Зыкова. Эксперты издания отмечают, что взрывной рост зарплат опасен для экономики. Бизнес может найти деньги на повышение зарплаты, только поднимая стоимость продукции, считает управляющий партнер брендингового агентства depot Алексей Андреев. Подстегивает рост зарплат не только увеличение производства, но и отъезд из страны части мигрантов, добавляет член президиума «Опоры России» Сергей Миронов. На многих российских предприятиях нехватка сотрудников, по его данным, доходит до 30%. Среднемесячная зарплата россиян в период сентября 2023 года составила 70 тысяч 922 рубля. Это на 13,6% больше, чем в таком же периоде 2022 года. Это следует из документа Росстата.