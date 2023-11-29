Два челябинца задохнулись при пожаре в частном доме

30 ноября 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС нашли тела мужчин во время ликвидации пожара Фото: Илья Московец © URA.RU Двое жителей Юрюзани (Челябинская область) задохнулись на пожаре, произошедшем в одном из частных домов вечером 29 ноября. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, их тела были обнаружены во время тушения. «Во время тушения обнаружены двое мужчин без сознания. Работники скорой помощи констатировали смерть от удушья угарным газом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас проводится проверка по факту возгорания.

Двое жителей Юрюзани (Челябинская область) задохнулись на пожаре, произошедшем в одном из частных домов вечером 29 ноября. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, их тела были обнаружены во время тушения. «Во время тушения обнаружены двое мужчин без сознания. Работники скорой помощи констатировали смерть от удушья угарным газом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас проводится проверка по факту возгорания.