29 ноября 2023

Два челябинца задохнулись при пожаре в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, мчс, спасение, мягкая игрушка, руины
Сотрудники МЧС нашли тела мужчин во время ликвидации пожара Фото:

Двое жителей Юрюзани (Челябинская область) задохнулись на пожаре, произошедшем в одном из частных домов вечером 29 ноября. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, их тела были обнаружены во время тушения.

«Во время тушения обнаружены двое мужчин без сознания. Работники скорой помощи констатировали смерть от удушья угарным газом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас проводится проверка по факту возгорания.

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Двое жителей Юрюзани (Челябинская область) задохнулись на пожаре, произошедшем в одном из частных домов вечером 29 ноября. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, их тела были обнаружены во время тушения. «Во время тушения обнаружены двое мужчин без сознания. Работники скорой помощи констатировали смерть от удушья угарным газом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас проводится проверка по факту возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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