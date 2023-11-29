29 ноября 2023

В Екатеринбурге с 1 декабря автобусы изменят нумерацию. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия ввела сквозную нумерацию для всего общественного транспорта Фото:

В Екатеринбурге завершается перенумерация автобусных маршрутов. 1 декабря еще 22 автобусных маршрутов изменят номера. Информация об этом опубликована на официальном городском портале.

«Это станет завершающим этапом приведения нумерации общественного транспорта уральской столицы к сквозной. Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40. », — говорится в сообщении мэрии. URA.RU публикует список автобусных маршрутов, которые изменят нумерацию.

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В Екатеринбурге завершается перенумерация автобусных маршрутов. 1 декабря еще 22 автобусных маршрутов изменят номера. Информация об этом опубликована на официальном городском портале. «Это станет завершающим этапом приведения нумерации общественного транспорта уральской столицы к сквозной. Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40. », — говорится в сообщении мэрии. URA.RU публикует список автобусных маршрутов, которые изменят нумерацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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