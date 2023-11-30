30 ноября 2023

Симоньян помогла со снаряжением для батальона «Югра» и презентовала фильм о нем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян помогла батальону «Югра» Фото:

Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян помогла со снаряжением для бойцов из батальона «Югра», которые проходят военную службу в зоне СВО. Кроме того, она презентовала документальный фильм об этом воинском подразделении.

«Доставили очередную партию полезных штук на фронт. <…> Все просто — ребята с фронта присылают нам заявки, мы находим все, что им нужно, половину стоимости оплачиваем мы с Тиграном, половину собираем с вашей помощью», — сообщила Симонян в своем telegram-канале. Югорским бойцам был передан квадрокоптер и антидроновое ружье.

В документальном фильме о «Батальоне Югра» рассказывается о буднях военнослужащих на передовой. «Нашей съемочной группе они показали свой быт, рассказали о своей нелегкой работе, а также поблагодарили коллективный Запад за „успешные регулярные поставки“ трофейного оружия», — указано на Youtube-канале «Консерватор», который является создателем фильма.

Батальон «Югра» был сформирован из числа мобилизованных жителей ХМАО. Его командиром является Дмитрий Аксенов. Он награжден Орденом Мужества.

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Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян помогла со снаряжением для бойцов из батальона «Югра», которые проходят военную службу в зоне СВО. Кроме того, она презентовала документальный фильм об этом воинском подразделении. «Доставили очередную партию полезных штук на фронт. <…> Все просто — ребята с фронта присылают нам заявки, мы находим все, что им нужно, половину стоимости оплачиваем мы с Тиграном, половину собираем с вашей помощью», — сообщила Симонян в своем telegram-канале. Югорским бойцам был передан квадрокоптер и антидроновое ружье. В документальном фильме о «Батальоне Югра» рассказывается о буднях военнослужащих на передовой. «Нашей съемочной группе они показали свой быт, рассказали о своей нелегкой работе, а также поблагодарили коллективный Запад за „успешные регулярные поставки“ трофейного оружия», — указано на Youtube-канале «Консерватор», который является создателем фильма. Батальон «Югра» был сформирован из числа мобилизованных жителей ХМАО. Его командиром является Дмитрий Аксенов. Он награжден Орденом Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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