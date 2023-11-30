Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян помогла со снаряжением для бойцов из батальона «Югра», которые проходят военную службу в зоне СВО. Кроме того, она презентовала документальный фильм об этом воинском подразделении.
«Доставили очередную партию полезных штук на фронт. <…> Все просто — ребята с фронта присылают нам заявки, мы находим все, что им нужно, половину стоимости оплачиваем мы с Тиграном, половину собираем с вашей помощью», — сообщила Симонян в своем telegram-канале. Югорским бойцам был передан квадрокоптер и антидроновое ружье.
В документальном фильме о «Батальоне Югра» рассказывается о буднях военнослужащих на передовой. «Нашей съемочной группе они показали свой быт, рассказали о своей нелегкой работе, а также поблагодарили коллективный Запад за „успешные регулярные поставки“ трофейного оружия», — указано на Youtube-канале «Консерватор», который является создателем фильма.
Батальон «Югра» был сформирован из числа мобилизованных жителей ХМАО. Его командиром является Дмитрий Аксенов. Он награжден Орденом Мужества.
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