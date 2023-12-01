CNN раскрыл судьбу заложников в Газе после возобновления войны

CNN: возобновление войны не остановило диалог по освобождению заложников в Газе

01 декабря 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Переговоры по освобождению заложников в секторе Газа продолжаются, сообщает CNN Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа После возобновления боевых действий в секторе Газа, переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом в этом регионе, все еще продолжаются. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Переговоры по поводу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа, все еще продолжаются», — передает слова источника телеканал CNN. Он добавил, что израильские военные объявили о возобновлении боевых действий рано утром в пятницу, однако это не прекратило переговорный процесс. По информации от армии Израиля (ЦАХАЛ), палестинская группировка ХАМАС нарушила договоренности о военной паузе и открыла огонь по израильской территории. В ответ на это, ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. Утром 1 декабря Израиль также сообщил о перехвате ракеты, запущенной из этого региона.

После возобновления боевых действий в секторе Газа, переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом в этом регионе, все еще продолжаются. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Переговоры по поводу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа, все еще продолжаются», — передает слова источника телеканал CNN. Он добавил, что израильские военные объявили о возобновлении боевых действий рано утром в пятницу, однако это не прекратило переговорный процесс. По информации от армии Израиля (ЦАХАЛ), палестинская группировка ХАМАС нарушила договоренности о военной паузе и открыла огонь по израильской территории. В ответ на это, ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. Утром 1 декабря Израиль также сообщил о перехвате ракеты, запущенной из этого региона.