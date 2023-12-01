CNN раскрыл судьбу заложников в Газе после возобновления войны

CNN: возобновление войны не остановило диалог по освобождению заложников в Газе
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Переговоры по освобождению заложников в секторе Газа продолжаются, сообщает CNN Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

После возобновления боевых действий в секторе Газа, переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом в этом регионе, все еще продолжаются. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Переговоры по поводу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа, все еще продолжаются», — передает слова источника телеканал CNN. Он добавил, что израильские военные объявили о возобновлении боевых действий рано утром в пятницу, однако это не прекратило переговорный процесс.

По информации от армии Израиля (ЦАХАЛ), палестинская группировка ХАМАС нарушила договоренности о военной паузе и открыла огонь по израильской территории. В ответ на это, ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. Утром 1 декабря Израиль также сообщил о перехвате ракеты, запущенной из этого региона.

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После возобновления боевых действий в секторе Газа, переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом в этом регионе, все еще продолжаются. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Переговоры по поводу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа, все еще продолжаются», — передает слова источника телеканал CNN. Он добавил, что израильские военные объявили о возобновлении боевых действий рано утром в пятницу, однако это не прекратило переговорный процесс. По информации от армии Израиля (ЦАХАЛ), палестинская группировка ХАМАС нарушила договоренности о военной паузе и открыла огонь по израильской территории. В ответ на это, ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. Утром 1 декабря Израиль также сообщил о перехвате ракеты, запущенной из этого региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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