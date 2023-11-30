30 ноября 2023

У вратаря челябинского «Трактора» в Канаде родился сын. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале стал отцом во второй раз Фото:

У вратаря челябинского хоккейного клуба «Трактор» Зака Фукале в Канаде родился сын. Об этом сообщила 1 декабря пресс-служба клуба.

«Зак и его жена Карин стали родителями во второй раз. У пары родился сын Лукас. Мы от всей души поздравляем их с этим трогательным событием!» — сообщили в пресс-службе.

В конце ноября голкипер покинул расположение «Трактора», чтобы полететь в Канаду, где у него должен был родиться ребенок. «Отпуск по семейным обстоятельствам» должен продлиться неделю.

В текущем сезоне Фукале провел за «Трактор» 27 матчей, в которых отразил 92,5% бросков. Он является основным вратарем челябинской команды.

Сына Зака Фукале назвали Лукасом
Сына Зака Фукале назвали Лукасом
Фото:

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У вратаря челябинского хоккейного клуба «Трактор» Зака Фукале в Канаде родился сын. Об этом сообщила 1 декабря пресс-служба клуба. «Зак и его жена Карин стали родителями во второй раз. У пары родился сын Лукас. Мы от всей души поздравляем их с этим трогательным событием!» — сообщили в пресс-службе. В конце ноября голкипер покинул расположение «Трактора», чтобы полететь в Канаду, где у него должен был родиться ребенок. «Отпуск по семейным обстоятельствам» должен продлиться неделю. В текущем сезоне Фукале провел за «Трактор» 27 матчей, в которых отразил 92,5% бросков. Он является основным вратарем челябинской команды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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