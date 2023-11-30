Развлечения Спорт У вратаря челябинского «Трактора» в Канаде родился сын. Фото 01 декабря 2023 в 14:02 Размер текста - 17 + Вратарь «Трактора» Зак Фукале стал отцом во второй раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У вратаря челябинского хоккейного клуба «Трактор» Зака Фукале в Канаде родился сын. Об этом сообщила 1 декабря пресс-служба клуба. «Зак и его жена Карин стали родителями во второй раз. У пары родился сын Лукас. Мы от всей души поздравляем их с этим трогательным событием!» — сообщили в пресс-службе. В конце ноября голкипер покинул расположение «Трактора», чтобы полететь в Канаду, где у него должен был родиться ребенок. «Отпуск по семейным обстоятельствам» должен продлиться неделю. В текущем сезоне Фукале провел за «Трактор» 27 матчей, в которых отразил 92,5% бросков. Он является основным вратарем челябинской команды. Сына Зака Фукале назвали Лукасом Фото: пресс-служба ХК «Трактор» У вратаря челябинского хоккейного клуба «Трактор» Зака Фукале в Канаде родился сын. Об этом сообщила 1 декабря пресс-служба клуба. «Зак и его жена Карин стали родителями во второй раз. У пары родился сын Лукас. Мы от всей души поздравляем их с этим трогательным событием!» — сообщили в пресс-службе. В конце ноября голкипер покинул расположение «Трактора», чтобы полететь в Канаду, где у него должен был родиться ребенок. «Отпуск по семейным обстоятельствам» должен продлиться неделю. В текущем сезоне Фукале провел за «Трактор» 27 матчей, в которых отразил 92,5% бросков. Он является основным вратарем челябинской команды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям