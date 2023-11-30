У вратаря челябинского хоккейного клуба «Трактор» Зака Фукале в Канаде родился сын. Об этом сообщила 1 декабря пресс-служба клуба.
«Зак и его жена Карин стали родителями во второй раз. У пары родился сын Лукас. Мы от всей души поздравляем их с этим трогательным событием!» — сообщили в пресс-службе.
В конце ноября голкипер покинул расположение «Трактора», чтобы полететь в Канаду, где у него должен был родиться ребенок. «Отпуск по семейным обстоятельствам» должен продлиться неделю.
В текущем сезоне Фукале провел за «Трактор» 27 матчей, в которых отразил 92,5% бросков. Он является основным вратарем челябинской команды.
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