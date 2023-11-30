30 ноября 2023

В Перми рост цен на такси оказался выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге

Цены на такси в Перми выросли за год на 24%
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
За год цены в Перми выросло почти на четверть Фото:

В Перми стоимость поездки на такси выросла за год на 24%. Аналитики агрегатора «Яндекс Такси» рассчитали среднюю стоимость одной минуты на всех тарифах, кроме корпоративных. Они учли сезонность, погоду и время суток.

«В Пермском крае рост цен составил 24%, в Москве — 19%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 21%. На рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов. Во-первых, это нарастающий дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками на автомобили и их обслуживание», — говорится на сайте «Яндекса».

Аналитики IT-компании отмечают, что цены сможет нормализовать баланс спроса и предложения. Сейчас дефицит в отрасли около 80 000 водителей по всей России. В регионах, где нехватка водителей была сильнее, быстрее росла и цена. Самый большой рост показали Татарстан И Ростовская область. Там цена за минуту поездки на такси выросла на 26% и 27% соответственно.

Ранее URA.RU писали о новой волне роста цен на такси в Тюмени. Водители, которые дежурят у железнодорожного и автовокзалов, подняли цены в среднем на 100 рублей.

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В Перми стоимость поездки на такси выросла за год на 24%. Аналитики агрегатора «Яндекс Такси» рассчитали среднюю стоимость одной минуты на всех тарифах, кроме корпоративных. Они учли сезонность, погоду и время суток. «В Пермском крае рост цен составил 24%, в Москве — 19%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 21%. На рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов. Во-первых, это нарастающий дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками на автомобили и их обслуживание», — говорится на сайте «Яндекса». Аналитики IT-компании отмечают, что цены сможет нормализовать баланс спроса и предложения. Сейчас дефицит в отрасли около 80 000 водителей по всей России. В регионах, где нехватка водителей была сильнее, быстрее росла и цена. Самый большой рост показали Татарстан И Ростовская область. Там цена за минуту поездки на такси выросла на 26% и 27% соответственно. Ранее URA.RU писали о новой волне роста цен на такси в Тюмени. Водители, которые дежурят у железнодорожного и автовокзалов, подняли цены в среднем на 100 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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