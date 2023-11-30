В Перми рост цен на такси оказался выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге

Цены на такси в Перми выросли за год на 24%

01 декабря 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

За год цены в Перми выросло почти на четверть Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми стоимость поездки на такси выросла за год на 24%. Аналитики агрегатора «Яндекс Такси» рассчитали среднюю стоимость одной минуты на всех тарифах, кроме корпоративных. Они учли сезонность, погоду и время суток. «В Пермском крае рост цен составил 24%, в Москве — 19%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 21%. На рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов. Во-первых, это нарастающий дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками на автомобили и их обслуживание», — говорится на сайте «Яндекса». Аналитики IT-компании отмечают, что цены сможет нормализовать баланс спроса и предложения. Сейчас дефицит в отрасли около 80 000 водителей по всей России. В регионах, где нехватка водителей была сильнее, быстрее росла и цена. Самый большой рост показали Татарстан И Ростовская область. Там цена за минуту поездки на такси выросла на 26% и 27% соответственно. Ранее URA.RU писали о новой волне роста цен на такси в Тюмени. Водители, которые дежурят у железнодорожного и автовокзалов, подняли цены в среднем на 100 рублей.

В Перми стоимость поездки на такси выросла за год на 24%. Аналитики агрегатора «Яндекс Такси» рассчитали среднюю стоимость одной минуты на всех тарифах, кроме корпоративных. Они учли сезонность, погоду и время суток. «В Пермском крае рост цен составил 24%, в Москве — 19%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 21%. На рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов. Во-первых, это нарастающий дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками на автомобили и их обслуживание», — говорится на сайте «Яндекса». Аналитики IT-компании отмечают, что цены сможет нормализовать баланс спроса и предложения. Сейчас дефицит в отрасли около 80 000 водителей по всей России. В регионах, где нехватка водителей была сильнее, быстрее росла и цена. Самый большой рост показали Татарстан И Ростовская область. Там цена за минуту поездки на такси выросла на 26% и 27% соответственно. Ранее URA.RU писали о новой волне роста цен на такси в Тюмени. Водители, которые дежурят у железнодорожного и автовокзалов, подняли цены в среднем на 100 рублей.