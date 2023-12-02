02 декабря 2023
01 декабря 2023

Челябинские дорожники перекрыли трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
Большегрузам запретили проезд на Тюмень Фото:

В области 3 декабря введены временные ограничения на трассе Челябинск-Новосибирск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с погодными условиями 3 декабря с 06:00 до 12:00 часов на участке с 55 по 397 км автодороги Челябинск-Новосибирск, с 0 по 91 км автодороги Челябинск-Новосибирск (подъезд к Тюмени) введено временное ограничение. Движения запрещено для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и фур», — сообщили в пресс-службе Упрдора.

В ведомстве просят водителей по возможности отказаться от поездок. На трассе М-5 в Челябинской области ранее были сняты все ограничения на передвижение автотранспорта.

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В области 3 декабря введены временные ограничения на трассе Челябинск-Новосибирск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с погодными условиями 3 декабря с 06:00 до 12:00 часов на участке с 55 по 397 км автодороги Челябинск-Новосибирск, с 0 по 91 км автодороги Челябинск-Новосибирск (подъезд к Тюмени) введено временное ограничение. Движения запрещено для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и фур», — сообщили в пресс-службе Упрдора. В ведомстве просят водителей по возможности отказаться от поездок. На трассе М-5 в Челябинской области ранее были сняты все ограничения на передвижение автотранспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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