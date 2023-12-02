Челябинские дорожники перекрыли трассу

В области 3 декабря введены временные ограничения на трассе Челябинск-Новосибирск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с погодными условиями 3 декабря с 06:00 до 12:00 часов на участке с 55 по 397 км автодороги Челябинск-Новосибирск, с 0 по 91 км автодороги Челябинск-Новосибирск (подъезд к Тюмени) введено временное ограничение. Движения запрещено для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и фур», — сообщили в пресс-службе Упрдора.
В ведомстве просят водителей по возможности отказаться от поездок. На трассе М-5 в Челябинской области ранее были сняты все ограничения на передвижение автотранспорта.
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