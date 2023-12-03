В Свердловской области резко выросло количество вакансий

HH.ru: почти в 1,5 раза выросло количество вакансий в Свердловской области

Сильный прирост количества актуальных вакансий был замечен в сфере страхования (+111%) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За год в Свердловской количество актуальных рабочих вакансий составило увеличилось на 46% — до 51,5 тысячи. Об этом URA.RU сообщили в hh.ru.

«Больше всего вакансий в 2023 году было в таких профессиональных сферах как „Рабочий персонал“ (23%), „Продажи, обслуживание клиентов“ (22%), „Производство, сервисное обслуживание“ (17%) и „Строительство, недвижимость“ (16%)», — поделилась статистикой Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах. Также серьезный рост спроса на работников наблюдался в сферах «Страхование» (+111%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+77%), «Административный персонал» (+69%), а также «Автомобильный бизнес» (+68%).

Увеличение спроса на персонал происходит из-за максимальной загруженности производственных мощностей. «Мы видим, что бизнес показывает действительно очень хороший результат и активно развивается. Для этого развития нужны люди, которых не так много из-за демографического кризиса», — комментирует ситуацию на рынке труда в беседе с URA.RU Анна Осипова.

При этом количество вакансий в области «Медицина, фармацевтика» за год уменьшилось на 15%. Ранее сообщалось о росте средних зарплат в Екатеринбурге — на 17%.