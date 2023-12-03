03 декабря 2023

Министр экологии Лихачев назвал преступлением появление стихийных свалок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ликвидировать несанкционированные свалки очень тяжело, так как на их месте появляются новые Фото:

Появление стихийных свалок мусора в Челябинской области является преступлением, особенно если они образуются на месте ранее ликвидированной свалки. Об этом заявил глава минэкологии региона Сергей Лихачев.

«На месте ликвидированных свалок не должно образовываться новых свалок. Такие объекты мы выявили, предупреждения выдали, будем наказывать за такие факты всех, кто будет пойман на месте преступления, а это на самом деле преступление», — сообщил Лихачев во время прямого эфира «Гранады пресс».

Министр экологии пояснил, что ликвидация свалок — это тяжелый труд, поэтому местным муниципалитетам и населению нужно быть более сознательными, а не считать, что раз мусор за них убрали, то можно продолжать мусорить. Лихачев отметил, что работа по ликвидации несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов продолжается. Запланировано убрать 244 таких объекта, уже ликвидировано 205 свалок, сейчас идет этап приема работ.

Ранее глава минэкологии сообщил о старте работ по очистке дна реки Миасс. Процесс продлится пять лет, в процессе реабилитации реки планируется вычистить порядка 20 километров донных отложений.

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Появление стихийных свалок мусора в Челябинской области является преступлением, особенно если они образуются на месте ранее ликвидированной свалки. Об этом заявил глава минэкологии региона Сергей Лихачев. «На месте ликвидированных свалок не должно образовываться новых свалок. Такие объекты мы выявили, предупреждения выдали, будем наказывать за такие факты всех, кто будет пойман на месте преступления, а это на самом деле преступление», — сообщил Лихачев во время прямого эфира «Гранады пресс». Министр экологии пояснил, что ликвидация свалок — это тяжелый труд, поэтому местным муниципалитетам и населению нужно быть более сознательными, а не считать, что раз мусор за них убрали, то можно продолжать мусорить. Лихачев отметил, что работа по ликвидации несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов продолжается. Запланировано убрать 244 таких объекта, уже ликвидировано 205 свалок, сейчас идет этап приема работ. Ранее глава минэкологии сообщил о старте работ по очистке дна реки Миасс. Процесс продлится пять лет, в процессе реабилитации реки планируется вычистить порядка 20 километров донных отложений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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