В Челябинске началась установка главной елки. Фото, видео

04 декабря 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Установку ледового городка на площади Революции закончат к 22 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На площади Революции в Челябинске 4 декабря устанавливают главную елку города. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «На площади Революции началась установка главной елки. Рабочие заканчивают крепеж ветвей на каркас искусственного новогоднего дерева», — передает корреспондент агентства. На аппаратном совещании, 4 декабря, в мэрии уточнили, что запланированные работы будут выполнены в срок. Официальное открытие городка запланировано на 22 декабря. Сейчас в районах города активно идет установка новогодних иллюминаций и подготовка к началу работы елочных базаров. Установка елки на площади Революции состоялась 4 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Открытие ледового городка состоится в запланированный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площади Революции в Челябинске 4 декабря устанавливают главную елку города. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «На площади Революции началась установка главной елки. Рабочие заканчивают крепеж ветвей на каркас искусственного новогоднего дерева», — передает корреспондент агентства. На аппаратном совещании, 4 декабря, в мэрии уточнили, что запланированные работы будут выполнены в срок. Официальное открытие городка запланировано на 22 декабря. Сейчас в районах города активно идет установка новогодних иллюминаций и подготовка к началу работы елочных базаров.