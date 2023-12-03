Установку ледового городка на площади Революции закончат к 22 декабря
На площади Революции в Челябинске 4 декабря устанавливают главную елку города. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.
«На площади Революции началась установка главной елки. Рабочие заканчивают крепеж ветвей на каркас искусственного новогоднего дерева», — передает корреспондент агентства.
На аппаратном совещании, 4 декабря, в мэрии уточнили, что запланированные работы будут выполнены в срок. Официальное открытие городка запланировано на 22 декабря. Сейчас в районах города активно идет установка новогодних иллюминаций и подготовка к началу работы елочных базаров.
Установка елки на площади Революции состоялась 4 декабря
Открытие ледового городка состоится в запланированный срок
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