03 декабря 2023

В Челябинске началась установка главной елки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка. Челябинск
Установку ледового городка на площади Революции закончат к 22 декабря Фото:

На площади Революции в Челябинске 4 декабря устанавливают главную елку города. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.

«На площади Революции началась установка главной елки. Рабочие заканчивают крепеж ветвей на каркас искусственного новогоднего дерева», — передает корреспондент агентства.

На аппаратном совещании, 4 декабря, в мэрии уточнили, что запланированные работы будут выполнены в срок. Официальное открытие городка запланировано на 22 декабря. Сейчас в районах города активно идет установка новогодних иллюминаций и подготовка к началу работы елочных базаров.

Елка. Челябинск
Установка елки на площади Революции состоялась 4 декабря
Фото:
Елка. Челябинск
Открытие ледового городка состоится в запланированный срок
Фото:

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На площади Революции в Челябинске 4 декабря устанавливают главную елку города. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «На площади Революции началась установка главной елки. Рабочие заканчивают крепеж ветвей на каркас искусственного новогоднего дерева», — передает корреспондент агентства. На аппаратном совещании, 4 декабря, в мэрии уточнили, что запланированные работы будут выполнены в срок. Официальное открытие городка запланировано на 22 декабря. Сейчас в районах города активно идет установка новогодних иллюминаций и подготовка к началу работы елочных базаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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