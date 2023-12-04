Участника драки возле ТРК в Копейске отдали под суд

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Следователи завершили расследование по уголовному делу Фото:

Одного из участников драки возле ТРК «Слава» в Копейске (Челябинская область), которая произошла 31 августа, отправили под суд. Как сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Драка произошла вечером 31 августа. Все началось с конфликта на дороге, когда один из автомобилей не уступил другому. По итогу две компании решили выяснить отношения на кулаках. В ходе драки один из участников упал на тротуар, ударившись головой. В больнице у него зафиксировали черепно-мозговую травму.

Изначально участникам драки инкриминировалось обвинение в хулиганстве. Однако дело было переквалифицировано.

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Одного из участников драки возле ТРК «Слава» в Копейске (Челябинская область), которая произошла 31 августа, отправили под суд. Как сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. «Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Драка произошла вечером 31 августа. Все началось с конфликта на дороге, когда один из автомобилей не уступил другому. По итогу две компании решили выяснить отношения на кулаках. В ходе драки один из участников упал на тротуар, ударившись головой. В больнице у него зафиксировали черепно-мозговую травму. Изначально участникам драки инкриминировалось обвинение в хулиганстве. Однако дело было переквалифицировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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