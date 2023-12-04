Пермская прокуратура нашла нарушения в деятельности регионального Минприроды

04 декабря 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Прокурор внес представление министру Дмитрию Белановичу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе Минприроды Пермского края, которое не взыскивало ущерб за причинение вреда лесному фонду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Проведена проверка исполнения министерством законодательства при осуществлении государственного лесного контроля. Во время надзорных мероприятий выяснилось, что ведомство не взыскивало ущерб, причиненный лесному фонду, в том числе профилактике правонарушений в лесной отрасли. Были выявлены факты „двойного“ подхода при назначении административных наказаний, когда лицам назначались разные наказания за одинаковые деяния», — сообщили на сайте ведомства. Также прокуратура обнаружила факты необоснованного более мягкого, чем предусмотренного санкцией КоАП РФ, назначения наказания руководителю коммерческой организации. Установлено нарушение порядка документооборота, несоблюдение сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей инспекторами министерства. По итогам проверки прокурор внес представление региональному министру природных ресурсов Дмитрию Белановичу.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе Минприроды Пермского края, которое не взыскивало ущерб за причинение вреда лесному фонду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Проведена проверка исполнения министерством законодательства при осуществлении государственного лесного контроля. Во время надзорных мероприятий выяснилось, что ведомство не взыскивало ущерб, причиненный лесному фонду, в том числе профилактике правонарушений в лесной отрасли. Были выявлены факты „двойного“ подхода при назначении административных наказаний, когда лицам назначались разные наказания за одинаковые деяния», — сообщили на сайте ведомства. Также прокуратура обнаружила факты необоснованного более мягкого, чем предусмотренного санкцией КоАП РФ, назначения наказания руководителю коммерческой организации. Установлено нарушение порядка документооборота, несоблюдение сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей инспекторами министерства. По итогам проверки прокурор внес представление региональному министру природных ресурсов Дмитрию Белановичу.