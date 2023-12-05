В России перед Новым годом подорожало шампанское

05 декабря 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Средний чек на шампанское выйдет в 465,6 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России за год шампанское подорожало на 6,25%. Теперь его средняя стоимость составляет 465,6 рублей. Об этом сообщили Руспродсоюзе. «Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 6,25%», — заявили в ассоциации. Известно, что средний чек на данный вид алкоголя составляет 465,6 рублей. В Анадыре цены на шампанское самые высокие. Они составляют в среднем 757,2 рублей. В Москве игристое вино можно купить за 541,6 рублей, в Санкт-Петербурге — за 520,6 рублей, а в Челябинской области — за 399,6 рублей. Дешевле всего шампанское стоит в Югре. Например, в городе Белоярский ценник на него составляет 310,9 рублей. Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов заявил, что перед новогодними праздниками цены на шампанское вряд ли вырастут. В период декабря этот алкоголь продается в разы больше, чем в другие месяцы. По словам эксперта, бизнес зарабатывает именно на объемах продаж. Кроме того, большинство продуктов в сезонных категориях продаются по акциям. Ранее сообщалось, что цены на вино также повысятся. Подорожание происходит в связи с увеличением акцизных ставок. Вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев заявил, что рост цен будет плавным. Скоро закупщики массово будут скупать данный алкоголь по старым ставкам, передает «Национальная служба новостей». Минфин также предложил повысить минимальную цену на водку. С 1 января 2024 года минимальная розничная цена (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 градусов будет увеличена на 7,5%. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил, что данное повышение цен связано с ростом темпов инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России за год шампанское подорожало на 6,25%. Теперь его средняя стоимость составляет 465,6 рублей. Об этом сообщили Руспродсоюзе. «Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 6,25%», — заявили в ассоциации. Известно, что средний чек на данный вид алкоголя составляет 465,6 рублей. В Анадыре цены на шампанское самые высокие. Они составляют в среднем 757,2 рублей. В Москве игристое вино можно купить за 541,6 рублей, в Санкт-Петербурге — за 520,6 рублей, а в Челябинской области — за 399,6 рублей. Дешевле всего шампанское стоит в Югре. Например, в городе Белоярский ценник на него составляет 310,9 рублей. Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов заявил, что перед новогодними праздниками цены на шампанское вряд ли вырастут. В период декабря этот алкоголь продается в разы больше, чем в другие месяцы. По словам эксперта, бизнес зарабатывает именно на объемах продаж. Кроме того, большинство продуктов в сезонных категориях продаются по акциям. Ранее сообщалось, что цены на вино также повысятся. Подорожание происходит в связи с увеличением акцизных ставок. Вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев заявил, что рост цен будет плавным. Скоро закупщики массово будут скупать данный алкоголь по старым ставкам, передает «Национальная служба новостей». Минфин также предложил повысить минимальную цену на водку. С 1 января 2024 года минимальная розничная цена (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 градусов будет увеличена на 7,5%. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил, что данное повышение цен связано с ростом темпов инфляции.