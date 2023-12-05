В Екатеринбурге водителей автобусов будут штрафовать за замерзающих пассажиров

Чиновники из администрации Екатеринбурга планируют переговорить с перевозчиками в преддверии аномальных холодов. Им поставят задачу — сократить интервал между рейсами, чтобы люди не мерзли на остановках. Об этом URA.RU сообщили в транспортном комитете мэрии.
«Проговорим, чтобы подготовили автобусы к морозам. Контрактом предусмотрена ответственность перевозчиков за соблюдение интервалов движения и количество автобусов на линии. Муниципальная транспортная инспекция это контролирует. Если нарушения выявляются — перевозчики будут оштрафованы», — отметили в комитете.
В Екатеринбурге 6—10 декабря ожидается аномально холодная погода. В некоторых районах температура воздуха опустится до -40 градусов.
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