04 декабря 2023

Свердловские спасатели выступили с предупреждением

© Служба новостей «URA.RU»
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В холодную погоду лучше не выходить лишний раз из дома Фото:

В Свердловской области 6 — 10 декабря ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха в некоторых районах опустится до — 40 градусов. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 6—10 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 (до — 40) градусов», — говорится в сообщении. Свердловчан призывают быть внимательными, при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 или 112.

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В Свердловской области 6 — 10 декабря ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха в некоторых районах опустится до — 40 градусов. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 6—10 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 (до — 40) градусов», — говорится в сообщении. Свердловчан призывают быть внимательными, при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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