Свердловские спасатели выступили с предупреждением

В холодную погоду лучше не выходить лишний раз из дома
В Свердловской области 6 — 10 декабря ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха в некоторых районах опустится до — 40 градусов. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.
«По данным синоптиков, 6—10 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 (до — 40) градусов», — говорится в сообщении. Свердловчан призывают быть внимательными, при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 или 112.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!