07 декабря 2023

Под Магнитогорском на видео сняли мощное северное сияние

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Из-за вспышек на солнце жители региона все чаще видят полярное сияние Фото:

Под Магнитогорском (Челябинская область) сняли на видео редкое природное явление — северное сияние. Об этом URA.RU сообщили очевидцы и поделились видео.

«Любовались северным сиянием в районе горнолыжного курорта Абзаково. Было очень красиво и необычно», — рассказала URA.RU автор видео Василиса Середкина, отметив, что камера телефона не передает всех красок небесного шоу.

В конце ноября на Солнце произошел взрыв невероятной мощности. Солнце выбросило часть своего вещества, и оно направилось к Земле. Редкое природное явление в ночь на 6 ноября наблюдали в Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше и других городах региона.

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Под Магнитогорском (Челябинская область) сняли на видео редкое природное явление — северное сияние. Об этом URA.RU сообщили очевидцы и поделились видео. «Любовались северным сиянием в районе горнолыжного курорта Абзаково. Было очень красиво и необычно», — рассказала URA.RU автор видео Василиса Середкина, отметив, что камера телефона не передает всех красок небесного шоу. В конце ноября на Солнце произошел взрыв невероятной мощности. Солнце выбросило часть своего вещества, и оно направилось к Земле. Редкое природное явление в ночь на 6 ноября наблюдали в Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше и других городах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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