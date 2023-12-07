Под Магнитогорском на видео сняли мощное северное сияние

Под Магнитогорском (Челябинская область) сняли на видео редкое природное явление — северное сияние. Об этом URA.RU сообщили очевидцы и поделились видео.
«Любовались северным сиянием в районе горнолыжного курорта Абзаково. Было очень красиво и необычно», — рассказала URA.RU автор видео Василиса Середкина, отметив, что камера телефона не передает всех красок небесного шоу.
В конце ноября на Солнце произошел взрыв невероятной мощности. Солнце выбросило часть своего вещества, и оно направилось к Земле. Редкое природное явление в ночь на 6 ноября наблюдали в Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше и других городах региона.
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