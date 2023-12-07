В Челябинске подросток украл пистолет

08 декабря 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Один из подозреваемых в краже пистолета задержан (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске задержан 17-летний подросток, который украл из магазина аэрозольный пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Челябинску. «Продавец магазина, расположенного по улице Черкасская в Курчатовском районе Челябинска, рассказала, что в дневное время в магазин зашли двое молодых людей, которые попросили продемонстрировать аэрозольный пистолет. После того, как продавец положила пистолет на витрину, один молодой человек схватил его, второй в это время открыл входную дверь, после чего оба молодых людей выбежали», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, один из подозреваемых задержан, ему 17 лет. Пистолет изъят. В ведомстве добавили, что ущерб составил шесть тысяч рублей. Поиск второго злоумышленника продолжается. «По данному факту в Отделе полиции „Курчатовский“ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера процессуально принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Челябинске задержан 17-летний подросток, который украл из магазина аэрозольный пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Челябинску. «Продавец магазина, расположенного по улице Черкасская в Курчатовском районе Челябинска, рассказала, что в дневное время в магазин зашли двое молодых людей, которые попросили продемонстрировать аэрозольный пистолет. После того, как продавец положила пистолет на витрину, один молодой человек схватил его, второй в это время открыл входную дверь, после чего оба молодых людей выбежали», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, один из подозреваемых задержан, ему 17 лет. Пистолет изъят. В ведомстве добавили, что ущерб составил шесть тысяч рублей. Поиск второго злоумышленника продолжается. «По данному факту в Отделе полиции „Курчатовский“ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера процессуально принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили в пресс-службе ведомства.