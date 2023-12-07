В школах ХМАО устроили проверки после стрельбы в Брянске

В Ханты-Мансийском автономном округе начинаются проверки после стрельбы в брянской школе, которую устроила ученица восьмого класса. В югорских образовательных учреждениях оценят соблюдение безопасности. Об этом URA.RU сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин.
«Все образовательные организации обеспечены и защищены в соответствии с требованиями. Сейчас пройдут проверки — это стандартная процедура. Коллеги еще раз перепроверят соблюдение всех требований на должном уровне. Вчера такая задача поставлена, сегодня уже коллеги приступили, а кто-то вчера это сделал», — сообщил журналисту агентства Дренин.
Стрельба в брянской гимназии №5 Брянска произошла 7 декабря. Восьмиклассница открыла огонь из оружия, пострадало пятеро детей. Двое людей, включая нападавшую, погибли. Известно, что школьница взяла оружие у отца, который задержан полицией для допроса.
Ранее URA.RU рассказывало о деталях происшествия в Брянске. Восьмиклассница скрытно пронесла в гимназию ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг.
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