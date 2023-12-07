07 декабря 2023

В школах ХМАО устроили проверки после стрельбы в Брянске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа в оцеплении. После стрельбы. Москва, полицейский, бронежилет, полиция
В школах проверят соблюдения требований безопасности Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В Ханты-Мансийском автономном округе начинаются проверки после стрельбы в брянской школе, которую устроила ученица восьмого класса. В югорских образовательных учреждениях оценят соблюдение безопасности. Об этом URA.RU сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин.

«Все образовательные организации обеспечены и защищены в соответствии с требованиями. Сейчас пройдут проверки — это стандартная процедура. Коллеги еще раз перепроверят соблюдение всех требований на должном уровне. Вчера такая задача поставлена, сегодня уже коллеги приступили, а кто-то вчера это сделал», — сообщил журналисту агентства Дренин.

Стрельба в брянской гимназии №5 Брянска произошла 7 декабря. Восьмиклассница открыла огонь из оружия, пострадало пятеро детей. Двое людей, включая нападавшую, погибли. Известно, что школьница взяла оружие у отца, который задержан полицией для допроса.

Ранее URA.RU рассказывало о деталях происшествия в Брянске. Восьмиклассница скрытно пронесла в гимназию ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе начинаются проверки после стрельбы в брянской школе, которую устроила ученица восьмого класса. В югорских образовательных учреждениях оценят соблюдение безопасности. Об этом URA.RU сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин. «Все образовательные организации обеспечены и защищены в соответствии с требованиями. Сейчас пройдут проверки — это стандартная процедура. Коллеги еще раз перепроверят соблюдение всех требований на должном уровне. Вчера такая задача поставлена, сегодня уже коллеги приступили, а кто-то вчера это сделал», — сообщил журналисту агентства Дренин. Стрельба в брянской гимназии №5 Брянска произошла 7 декабря. Восьмиклассница открыла огонь из оружия, пострадало пятеро детей. Двое людей, включая нападавшую, погибли. Известно, что школьница взяла оружие у отца, который задержан полицией для допроса. Ранее URA.RU рассказывало о деталях происшествия в Брянске. Восьмиклассница скрытно пронесла в гимназию ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...