07 декабря 2023

Школьникам ХМАО отменили уроки второй смены из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и пенсионеры. Курган, зима, ученики, дети, школьники
В Югре отменили занятия второй смены Фото:

В крупнейших городах ХМАО в пятницу, 8 декабря, отменили занятия для школьников второй смены. В Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске на уроки не нужно идти детям с первого по восьмой классы.

«Занятия второй смены с первого по восьмой классы отменяются. На момент объявления: температура -28.4, ветер 6 м/с», — говорится на портале «Госуслуги». Школьникам Нижневартовска отменили занятия только для первых-четвертых классов.

Ранее URA.RU рассказывало, что большинство школьников первой смены ХМАО также осталась дома из-за морозов. При этом утром актировки коснулись и старшеклассников.

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В крупнейших городах ХМАО в пятницу, 8 декабря, отменили занятия для школьников второй смены. В Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске на уроки не нужно идти детям с первого по восьмой классы. «Занятия второй смены с первого по восьмой классы отменяются. На момент объявления: температура -28.4, ветер 6 м/с», — говорится на портале «Госуслуги». Школьникам Нижневартовска отменили занятия только для первых-четвертых классов. Ранее URA.RU рассказывало, что большинство школьников первой смены ХМАО также осталась дома из-за морозов. При этом утром актировки коснулись и старшеклассников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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