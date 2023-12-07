Школьникам ХМАО отменили уроки второй смены из-за морозов

В Югре отменили занятия второй смены
В крупнейших городах ХМАО в пятницу, 8 декабря, отменили занятия для школьников второй смены. В Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске на уроки не нужно идти детям с первого по восьмой классы.
«Занятия второй смены с первого по восьмой классы отменяются. На момент объявления: температура -28.4, ветер 6 м/с», — говорится на портале «Госуслуги». Школьникам Нижневартовска отменили занятия только для первых-четвертых классов.
Ранее URA.RU рассказывало, что большинство школьников первой смены ХМАО также осталась дома из-за морозов. При этом утром актировки коснулись и старшеклассников.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!