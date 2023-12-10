Глава СПЧ призвал к сдержанности в украшении городов к Новому году из-за СВО

В России необходимо скромнее и сдержаннее украшать города к Новому году, поскольку идет спецоперация. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Я считаю, что нужно скромнее. Не надо запрещать, но как-то надо выдержанно подходить к новогоднему украшению городов», — передает ТАСС слова Фадеева.
Он подчеркнул, что мэрам и чиновникам, прежде чем тратить немалые средства на украшения городов к Новому году, следует подумать о том, как отнесутся к этому жены и матери, чьи мужчины находятся в зоне СВО. Он призвал руководителей проявить умеренность и деликатность.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал идею запускать салют во время празднования Нового года. По его словам, сейчас для этого не время.
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