Глава СПЧ призвал к сдержанности в украшении городов к Новому году из-за СВО

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Новогодняя карета у администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, новогодние украшения, украшение города, новогодняя инсталяция, новогодняя иллюминация
В России призвали скромнее украшать города к Новому году на фоне СВО Фото:

В России необходимо скромнее и сдержаннее украшать города к Новому году, поскольку идет спецоперация. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Я считаю, что нужно скромнее. Не надо запрещать, но как-то надо выдержанно подходить к новогоднему украшению городов», — передает ТАСС слова Фадеева.

Он подчеркнул, что мэрам и чиновникам, прежде чем тратить немалые средства на украшения городов к Новому году, следует подумать о том, как отнесутся к этому жены и матери, чьи мужчины находятся в зоне СВО. Он призвал руководителей проявить умеренность и деликатность.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал идею запускать салют во время празднования Нового года. По его словам, сейчас для этого не время.

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В России необходимо скромнее и сдержаннее украшать города к Новому году, поскольку идет спецоперация. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Я считаю, что нужно скромнее. Не надо запрещать, но как-то надо выдержанно подходить к новогоднему украшению городов», — передает ТАСС слова Фадеева. Он подчеркнул, что мэрам и чиновникам, прежде чем тратить немалые средства на украшения городов к Новому году, следует подумать о том, как отнесутся к этому жены и матери, чьи мужчины находятся в зоне СВО. Он призвал руководителей проявить умеренность и деликатность. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал идею запускать салют во время празднования Нового года. По его словам, сейчас для этого не время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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