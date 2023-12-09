09 декабря 2023

В челябинском районе замерзли насосы, качающие жителям воду из скважины

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на АО Далур (перезаливка) г Далматово Курганская обл., ао далур, скваженный насос
Поселок Фершампенуаз остался без воды Фото:

В Нагайбакском районе (Челябинская область) замерзли насосы на скважинах в поселке Фершампенуаз. Это следует из сообщения районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

«Вышли из строя насосы, качающие воду в Фершампенуаз. Сотрудники поселкового ЖКХ приступили к работе», — сообщают в ЕДДС Нагайбакского района.

Над устранением аварии работают четыре человека и две единицы техники. В Нагайбакском районе это не единичный случай борьбы с последствиями аномальных морозов. Как отмечает районная газета «Всходы», в поселке Остроленский замерзла вода на участке водопровода, который ведет в местную больницу поселка. Экстренным службам пришлось проводить отогревание водовода.

В Карталах жители города в мороз также остались без воды. В местной ЕДДС сообщили о крупной коммунальной аварии.

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В Нагайбакском районе (Челябинская область) замерзли насосы на скважинах в поселке Фершампенуаз. Это следует из сообщения районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). «Вышли из строя насосы, качающие воду в Фершампенуаз. Сотрудники поселкового ЖКХ приступили к работе», — сообщают в ЕДДС Нагайбакского района. Над устранением аварии работают четыре человека и две единицы техники. В Нагайбакском районе это не единичный случай борьбы с последствиями аномальных морозов. Как отмечает районная газета «Всходы», в поселке Остроленский замерзла вода на участке водопровода, который ведет в местную больницу поселка. Экстренным службам пришлось проводить отогревание водовода. В Карталах жители города в мороз также остались без воды. В местной ЕДДС сообщили о крупной коммунальной аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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