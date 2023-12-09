В челябинском районе замерзли насосы, качающие жителям воду из скважины

10 декабря 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Поселок Фершампенуаз остался без воды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нагайбакском районе (Челябинская область) замерзли насосы на скважинах в поселке Фершампенуаз. Это следует из сообщения районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). «Вышли из строя насосы, качающие воду в Фершампенуаз. Сотрудники поселкового ЖКХ приступили к работе», — сообщают в ЕДДС Нагайбакского района. Над устранением аварии работают четыре человека и две единицы техники. В Нагайбакском районе это не единичный случай борьбы с последствиями аномальных морозов. Как отмечает районная газета «Всходы», в поселке Остроленский замерзла вода на участке водопровода, который ведет в местную больницу поселка. Экстренным службам пришлось проводить отогревание водовода. В Карталах жители города в мороз также остались без воды. В местной ЕДДС сообщили о крупной коммунальной аварии.

В Нагайбакском районе (Челябинская область) замерзли насосы на скважинах в поселке Фершампенуаз. Это следует из сообщения районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). «Вышли из строя насосы, качающие воду в Фершампенуаз. Сотрудники поселкового ЖКХ приступили к работе», — сообщают в ЕДДС Нагайбакского района. Над устранением аварии работают четыре человека и две единицы техники. В Нагайбакском районе это не единичный случай борьбы с последствиями аномальных морозов. Как отмечает районная газета «Всходы», в поселке Остроленский замерзла вода на участке водопровода, который ведет в местную больницу поселка. Экстренным службам пришлось проводить отогревание водовода. В Карталах жители города в мороз также остались без воды. В местной ЕДДС сообщили о крупной коммунальной аварии.