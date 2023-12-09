09 декабря 2023
08 декабря 2023

Челябинский город остался в морозы без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , быт, отключение воды, водоснабжение, раковина, посуда, кухня, водопроводный кран, хвс
Без воды остались жители двух микрорайонов Фото:

В Карталах (Челябинская область) жители города в мороз остались без воды. В местной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили о крупной коммунальной аварии.

«Днем 9 декабря на улице Пьянзина обнаружена течь воды из-под земли. В связи с порывом центрального питьевого водопровода МУП „Водоснабжение“ провело аварийное отключение воды», — заявили в ЕДДС Карталинского района.

Отключение воды затронуло два микрорайона: Западный и Шоссейный. Аварийные службы сегодня приступят к ликвидации прорыва.

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В Карталах (Челябинская область) жители города в мороз остались без воды. В местной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили о крупной коммунальной аварии. «Днем 9 декабря на улице Пьянзина обнаружена течь воды из-под земли. В связи с порывом центрального питьевого водопровода МУП „Водоснабжение“ провело аварийное отключение воды», — заявили в ЕДДС Карталинского района. Отключение воды затронуло два микрорайона: Западный и Шоссейный. Аварийные службы сегодня приступят к ликвидации прорыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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