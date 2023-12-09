Челябинский город остался в морозы без воды

Без воды остались жители двух микрорайонов
В Карталах (Челябинская область) жители города в мороз остались без воды. В местной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили о крупной коммунальной аварии.
«Днем 9 декабря на улице Пьянзина обнаружена течь воды из-под земли. В связи с порывом центрального питьевого водопровода МУП „Водоснабжение“ провело аварийное отключение воды», — заявили в ЕДДС Карталинского района.
Отключение воды затронуло два микрорайона: Западный и Шоссейный. Аварийные службы сегодня приступят к ликвидации прорыва.
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