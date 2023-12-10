На трассе М-5 в Челябинской области перенесли дату перекрытия из-за морозов

11 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Участок М-5 в Ашинском районе перекроют 14 декабря с 9:00 до 14:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области перекрытие трассы М-5 «Урал» перенесли на 14 декабря из-за аномальных морозов. Буровзрывные работы проведут в первой половине дня, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе переносится на 14 декабря в связи с аномальной погодой. Участок 1565 км — 1576 км закрывается с 9:00 до 14:00 в четверг», — уточнили в Упрдоре. Объезд для легкового транспорта доступен через дорогу Аша — Миньяр — Сим. Трасса будет полностью перекрыта для автобусов и большегрузов.

В Ашинском районе Челябинской области перекрытие трассы М-5 «Урал» перенесли на 14 декабря из-за аномальных морозов. Буровзрывные работы проведут в первой половине дня, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе переносится на 14 декабря в связи с аномальной погодой. Участок 1565 км — 1576 км закрывается с 9:00 до 14:00 в четверг», — уточнили в Упрдоре. Объезд для легкового транспорта доступен через дорогу Аша — Миньяр — Сим. Трасса будет полностью перекрыта для автобусов и большегрузов.