10 декабря 2023

На трассе М-5 в Челябинской области перенесли дату перекрытия из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, трасса, м5, кунашак, трафик, автотранспорт, дорога
Участок М-5 в Ашинском районе перекроют 14 декабря с 9:00 до 14:00 Фото:

В Ашинском районе Челябинской области перекрытие трассы М-5 «Урал» перенесли на 14 декабря из-за аномальных морозов. Буровзрывные работы проведут в первой половине дня, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе переносится на 14 декабря в связи с аномальной погодой. Участок 1565 км — 1576 км закрывается с 9:00 до 14:00 в четверг», — уточнили в Упрдоре.

Объезд для легкового транспорта доступен через дорогу Аша — Миньяр — Сим. Трасса будет полностью перекрыта для автобусов и большегрузов.

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В Ашинском районе Челябинской области перекрытие трассы М-5 «Урал» перенесли на 14 декабря из-за аномальных морозов. Буровзрывные работы проведут в первой половине дня, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе переносится на 14 декабря в связи с аномальной погодой. Участок 1565 км — 1576 км закрывается с 9:00 до 14:00 в четверг», — уточнили в Упрдоре. Объезд для легкового транспорта доступен через дорогу Аша — Миньяр — Сим. Трасса будет полностью перекрыта для автобусов и большегрузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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