24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Пермском крае назначили ответственного за инвестиции

Пермское Агентство инвестиционного развития возглавил Владимир Радченко
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, правительство, дума, администрация, решение вопроса
Владимир Радченко был замешан в нескольких скандалах в Добрянке Фото:

И.о. главы Агентства инвестиционного развития Пермского края (АИР) стал Владимир Радченко, который сейчас работает в ведомстве замруководителя. Об этом сообщает telegram-канал АИР. Он сменил Яну Фурман, назначенную вице-мэром Перми.

«Исполнять обязанности генерального директора Агентства инвестразвития Прикамья будет Владимир Радченко. В АИР он работает с апреля 2018 года, с октября 2021 года — в должности заместителя генерального директора. Он курирует направление инвестиционного анализа, направление по инфраструктурным вопросам», — говорится в сообщении.

С июня 2011 года по март 2013 года Радченко был вице-мэром Добрянки. Его увольнению с должности предшествовал скандал с выставлением неудовлетворительной оценки главе Добрянки Сергею Окулову по итогам реализации городских программ. СМИ также сообщали, что Радченко уволился из администрации в день проведения прокурорской проверки: коллеги по мэрии Добрянки поставили его в очередь на получение жилья как нуждающегося.

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И.о. главы Агентства инвестиционного развития Пермского края (АИР) стал Владимир Радченко, который сейчас работает в ведомстве замруководителя. Об этом сообщает telegram-канал АИР. Он сменил Яну Фурман, назначенную вице-мэром Перми. «Исполнять обязанности генерального директора Агентства инвестразвития Прикамья будет Владимир Радченко. В АИР он работает с апреля 2018 года, с октября 2021 года — в должности заместителя генерального директора. Он курирует направление инвестиционного анализа, направление по инфраструктурным вопросам», — говорится в сообщении. С июня 2011 года по март 2013 года Радченко был вице-мэром Добрянки. Его увольнению с должности предшествовал скандал с выставлением неудовлетворительной оценки главе Добрянки Сергею Окулову по итогам реализации городских программ. СМИ также сообщали, что Радченко уволился из администрации в день проведения прокурорской проверки: коллеги по мэрии Добрянки поставили его в очередь на получение жилья как нуждающегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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