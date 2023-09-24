В Пермском крае назначили ответственного за инвестиции

Пермское Агентство инвестиционного развития возглавил Владимир Радченко

Владимир Радченко был замешан в нескольких скандалах в Добрянке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

И.о. главы Агентства инвестиционного развития Пермского края (АИР) стал Владимир Радченко, который сейчас работает в ведомстве замруководителя. Об этом сообщает telegram-канал АИР. Он сменил Яну Фурман, назначенную вице-мэром Перми.

«Исполнять обязанности генерального директора Агентства инвестразвития Прикамья будет Владимир Радченко. В АИР он работает с апреля 2018 года, с октября 2021 года — в должности заместителя генерального директора. Он курирует направление инвестиционного анализа, направление по инфраструктурным вопросам», — говорится в сообщении.

С июня 2011 года по март 2013 года Радченко был вице-мэром Добрянки. Его увольнению с должности предшествовал скандал с выставлением неудовлетворительной оценки главе Добрянки Сергею Окулову по итогам реализации городских программ. СМИ также сообщали, что Радченко уволился из администрации в день проведения прокурорской проверки: коллеги по мэрии Добрянки поставили его в очередь на получение жилья как нуждающегося.