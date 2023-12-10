10 декабря 2023

В Перми вырос спрос на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, новостройки, жилищное строительство, жилой комплекс  ПМD
Цены на недвижимость растут быстрее, чем спрос Фото:

Пермяки стали чаще интересоваться покупкой квартир в строящихся домах. Спрос на первичном рынке за год вырос на 2%, рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«В Перми спрос на квартиры в новостройках вырос на 2%, по сравнению с ноябрем 2022. В то же время предложение на первичном рынке за год уменьшилось на 18%», — сказано в исследовании.

Аналитики добавляют, что вслед за спросом выросла и стоимость квартир в новостройках. Но цена на жилье за год подскочила намного больше — на 14%. В среднем застройщики продают квартиры в Перми за 5,9 млн рублей. Также увеличился срок продажи квартиры. В среднем объявления размещают на сайте до трех месяцев. В прошлом году квартиры продавали за 2,5 месяца.

Ранее URA.RU рассказало, что с ноября по декабрь 2023 года прекратился рост цен на квартиры в новостройках. Аналитики считают, что произошло охлаждение рынка.

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Пермяки стали чаще интересоваться покупкой квартир в строящихся домах. Спрос на первичном рынке за год вырос на 2%, рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «В Перми спрос на квартиры в новостройках вырос на 2%, по сравнению с ноябрем 2022. В то же время предложение на первичном рынке за год уменьшилось на 18%», — сказано в исследовании. Аналитики добавляют, что вслед за спросом выросла и стоимость квартир в новостройках. Но цена на жилье за год подскочила намного больше — на 14%. В среднем застройщики продают квартиры в Перми за 5,9 млн рублей. Также увеличился срок продажи квартиры. В среднем объявления размещают на сайте до трех месяцев. В прошлом году квартиры продавали за 2,5 месяца. Ранее URA.RU рассказало, что с ноября по декабрь 2023 года прекратился рост цен на квартиры в новостройках. Аналитики считают, что произошло охлаждение рынка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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