В Перми вырос спрос на квартиры в новостройках

Пермяки стали чаще интересоваться покупкой квартир в строящихся домах. Спрос на первичном рынке за год вырос на 2%, рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».
«В Перми спрос на квартиры в новостройках вырос на 2%, по сравнению с ноябрем 2022. В то же время предложение на первичном рынке за год уменьшилось на 18%», — сказано в исследовании.
Аналитики добавляют, что вслед за спросом выросла и стоимость квартир в новостройках. Но цена на жилье за год подскочила намного больше — на 14%. В среднем застройщики продают квартиры в Перми за 5,9 млн рублей. Также увеличился срок продажи квартиры. В среднем объявления размещают на сайте до трех месяцев. В прошлом году квартиры продавали за 2,5 месяца.
Ранее URA.RU рассказало, что с ноября по декабрь 2023 года прекратился рост цен на квартиры в новостройках. Аналитики считают, что произошло охлаждение рынка.
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