В Перми вырос спрос на квартиры в новостройках

11 декабря 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Цены на недвижимость растут быстрее, чем спрос Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки стали чаще интересоваться покупкой квартир в строящихся домах. Спрос на первичном рынке за год вырос на 2%, рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «В Перми спрос на квартиры в новостройках вырос на 2%, по сравнению с ноябрем 2022. В то же время предложение на первичном рынке за год уменьшилось на 18%», — сказано в исследовании. Аналитики добавляют, что вслед за спросом выросла и стоимость квартир в новостройках. Но цена на жилье за год подскочила намного больше — на 14%. В среднем застройщики продают квартиры в Перми за 5,9 млн рублей. Также увеличился срок продажи квартиры. В среднем объявления размещают на сайте до трех месяцев. В прошлом году квартиры продавали за 2,5 месяца. Ранее URA.RU рассказало, что с ноября по декабрь 2023 года прекратился рост цен на квартиры в новостройках. Аналитики считают, что произошло охлаждение рынка.

Пермяки стали чаще интересоваться покупкой квартир в строящихся домах. Спрос на первичном рынке за год вырос на 2%, рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «В Перми спрос на квартиры в новостройках вырос на 2%, по сравнению с ноябрем 2022. В то же время предложение на первичном рынке за год уменьшилось на 18%», — сказано в исследовании. Аналитики добавляют, что вслед за спросом выросла и стоимость квартир в новостройках. Но цена на жилье за год подскочила намного больше — на 14%. В среднем застройщики продают квартиры в Перми за 5,9 млн рублей. Также увеличился срок продажи квартиры. В среднем объявления размещают на сайте до трех месяцев. В прошлом году квартиры продавали за 2,5 месяца. Ранее URA.RU рассказало, что с ноября по декабрь 2023 года прекратился рост цен на квартиры в новостройках. Аналитики считают, что произошло охлаждение рынка.