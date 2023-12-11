Власти ХМАО проведут ремонт VIP-гостиничных номеров в представительстве в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод энергетических технологий. Курган, строительная каска
Подрядчик должен будет обсчитать смету расходов на ремонт Фото:

Власти ХМАО собираются провести ремонт VIP-гостиничных номеров в здании своего представительства в центре Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«В особняке в Староконюшенном переулке под номерной фонд отдано 2 этажа. Там планируется обновить отделку помещений и сделать ремонт напольного покрытия. Подрядчику дано задание составить предварительный дизайн-проект для того, чтобы затем рассчитать смету расходов», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что в здании представительства может останавливаться губернатор Югры Наталья Комарова и другие высокопоставленные чиновники регионального правительства во время командировок в столицу. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти ликвидировали свое представительстве в Екатеринбурге. В Тюмени оно будет работать в сокращенном варианте, а само здание было выставлено на продажу.

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Власти ХМАО собираются провести ремонт VIP-гостиничных номеров в здании своего представительства в центре Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «В особняке в Староконюшенном переулке под номерной фонд отдано 2 этажа. Там планируется обновить отделку помещений и сделать ремонт напольного покрытия. Подрядчику дано задание составить предварительный дизайн-проект для того, чтобы затем рассчитать смету расходов», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что в здании представительства может останавливаться губернатор Югры Наталья Комарова и другие высокопоставленные чиновники регионального правительства во время командировок в столицу. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти ликвидировали свое представительстве в Екатеринбурге. В Тюмени оно будет работать в сокращенном варианте, а само здание было выставлено на продажу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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