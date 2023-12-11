Власти ХМАО проведут ремонт VIP-гостиничных номеров в представительстве в Москве

11 декабря 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Подрядчик должен будет обсчитать смету расходов на ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО собираются провести ремонт VIP-гостиничных номеров в здании своего представительства в центре Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «В особняке в Староконюшенном переулке под номерной фонд отдано 2 этажа. Там планируется обновить отделку помещений и сделать ремонт напольного покрытия. Подрядчику дано задание составить предварительный дизайн-проект для того, чтобы затем рассчитать смету расходов», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что в здании представительства может останавливаться губернатор Югры Наталья Комарова и другие высокопоставленные чиновники регионального правительства во время командировок в столицу. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти ликвидировали свое представительстве в Екатеринбурге. В Тюмени оно будет работать в сокращенном варианте, а само здание было выставлено на продажу.

Власти ХМАО собираются провести ремонт VIP-гостиничных номеров в здании своего представительства в центре Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «В особняке в Староконюшенном переулке под номерной фонд отдано 2 этажа. Там планируется обновить отделку помещений и сделать ремонт напольного покрытия. Подрядчику дано задание составить предварительный дизайн-проект для того, чтобы затем рассчитать смету расходов», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что в здании представительства может останавливаться губернатор Югры Наталья Комарова и другие высокопоставленные чиновники регионального правительства во время командировок в столицу. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти ликвидировали свое представительстве в Екатеринбурге. В Тюмени оно будет работать в сокращенном варианте, а само здание было выставлено на продажу.