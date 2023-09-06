Особняк представительства ХМАО в Тюмени выставлен на продажу

06 сентября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Особняк представительства ХМАО в Тюмени оценили в 34 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тюмени выставили на продажу нежилое здание площадью 370,8 кв. м, в котором раньше находилось представительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Информация об этом размещена на портале ГИС Торги. Ранее агентство писало о том, что после сокращений в представительстве ХМАО особняк был включен в план приватизации для последующей продажи. «Предмет торгов: нежилое здание общей площадью 370,8 кв. м; линейное сооружение: участок теплопроводной сети протяженностью 19 м; водопроводная сеть протяженностью 45 м; канализационная сеть протяженностью 18 м; земельный участок. Начальная цена: 34,3 млн рублей. Шаг аукциона: 1,7 млн рублей», — указано на портале ГИС Торги. Ранее агентство писало о том, что после череды сокращений в представительстве ХМАО здание, в котором оно располагалось, было включено в план приватизации для последующей продажи. Изначально двухэтажный коттедж с гаражом и земельным участком 13 соток оценивался приблизительно в 27 млн рублей.

В Тюмени выставили на продажу нежилое здание площадью 370,8 кв. м, в котором раньше находилось представительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Информация об этом размещена на портале ГИС Торги. Ранее агентство писало о том, что после сокращений в представительстве ХМАО особняк был включен в план приватизации для последующей продажи. «Предмет торгов: нежилое здание общей площадью 370,8 кв. м; линейное сооружение: участок теплопроводной сети протяженностью 19 м; водопроводная сеть протяженностью 45 м; канализационная сеть протяженностью 18 м; земельный участок. Начальная цена: 34,3 млн рублей. Шаг аукциона: 1,7 млн рублей», — указано на портале ГИС Торги. Ранее агентство писало о том, что после череды сокращений в представительстве ХМАО здание, в котором оно располагалось, было включено в план приватизации для последующей продажи. Изначально двухэтажный коттедж с гаражом и земельным участком 13 соток оценивался приблизительно в 27 млн рублей.