Особняк представительства ХМАО в Тюмени выставлен на продажу

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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, герб хмао, югра
Особняк представительства ХМАО в Тюмени оценили в 34 млн рублей Фото:

В Тюмени выставили на продажу нежилое здание площадью 370,8 кв. м, в котором раньше находилось представительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Информация об этом размещена на портале ГИС Торги. Ранее агентство писало о том, что после сокращений в представительстве ХМАО особняк был включен в план приватизации для последующей продажи.

«Предмет торгов: нежилое здание общей площадью 370,8 кв. м; линейное сооружение: участок теплопроводной сети протяженностью 19 м; водопроводная сеть протяженностью 45 м; канализационная сеть протяженностью 18 м; земельный участок. Начальная цена: 34,3 млн рублей. Шаг аукциона: 1,7 млн рублей», — указано на портале ГИС Торги.

Ранее агентство писало о том, что после череды сокращений в представительстве ХМАО здание, в котором оно располагалось, было включено в план приватизации для последующей продажи. Изначально двухэтажный коттедж с гаражом и земельным участком 13 соток оценивался приблизительно в 27 млн рублей.

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В Тюмени выставили на продажу нежилое здание площадью 370,8 кв. м, в котором раньше находилось представительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Информация об этом размещена на портале ГИС Торги. Ранее агентство писало о том, что после сокращений в представительстве ХМАО особняк был включен в план приватизации для последующей продажи. «Предмет торгов: нежилое здание общей площадью 370,8 кв. м; линейное сооружение: участок теплопроводной сети протяженностью 19 м; водопроводная сеть протяженностью 45 м; канализационная сеть протяженностью 18 м; земельный участок. Начальная цена: 34,3 млн рублей. Шаг аукциона: 1,7 млн рублей», — указано на портале ГИС Торги. Ранее агентство писало о том, что после череды сокращений в представительстве ХМАО здание, в котором оно располагалось, было включено в план приватизации для последующей продажи. Изначально двухэтажный коттедж с гаражом и земельным участком 13 соток оценивался приблизительно в 27 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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