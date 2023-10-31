Политолог объяснил, почему украинцы начинают ненавидеть Зеленского

Польский писатель Твардох: украинцы ненавидят Зеленского за неудачные решения
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Владимир Зеленский вызывает недоверие среди солдат из-за своих военно-тактических решений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ненавидят президента страны Владимира Зеленского из-за его ошибочных военных решений. Ситуацию усугубляет и тот факт, что военные зачастую выражают свою поддержку главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному. Таким мнением поделился польский писатель и политолог Щепан Твардох.

«На Украине сейчас зреет серьезный конфликт между Зеленским и Залужным, причина которого — тактика боевых действий на текущую зиму. <…> Солдаты ВСУ ненавидят украинского президента страны», — подчеркнул Щепан Твардох в беседе с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня». Польский политолог уточнил, что конфликт вырос на почве безграмотных военных решений. Зеленский в попытке угодить Западу испытывает терпение своих солдат. Ненависть также связана и с коррупционной деятельностью лидера страны, заверил Твардох.

На Западе неоднократно заявляли о противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного на почве военной стратегии. Все чаще они не сходятся во мнении. Политологи также предполагают, что Запад уже рассматривает главнокомандующего ВСУ в качестве кандидата на пост нового президента страны.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ненавидят президента страны Владимира Зеленского из-за его ошибочных военных решений. Ситуацию усугубляет и тот факт, что военные зачастую выражают свою поддержку главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному. Таким мнением поделился польский писатель и политолог Щепан Твардох. «На Украине сейчас зреет серьезный конфликт между Зеленским и Залужным, причина которого — тактика боевых действий на текущую зиму. <…> Солдаты ВСУ ненавидят украинского президента страны», — подчеркнул Щепан Твардох в беседе с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня». Польский политолог уточнил, что конфликт вырос на почве безграмотных военных решений. Зеленский в попытке угодить Западу испытывает терпение своих солдат. Ненависть также связана и с коррупционной деятельностью лидера страны, заверил Твардох. На Западе неоднократно заявляли о противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного на почве военной стратегии. Все чаще они не сходятся во мнении. Политологи также предполагают, что Запад уже рассматривает главнокомандующего ВСУ в качестве кандидата на пост нового президента страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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