23 сентября 2023

Bloomberg: 57% украинцев не поддержали планы Зеленского по территориям

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Вооруженные силы Украины.stock, броневик, бронетехника, всу, stock
Некоторые украинцы считают, что западной техники не достаточно для победы над Россией Фото:
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Только 43% граждан Украины считают, что страна в конфликте с Россией должна вернуться к границам 1991 года. Остальные 57% не поддержали подобные планы украинского президента Владимира Зеленского по территориям. Об этом написали в издании Bloomberg со ссылкой на недавние опросы.

«Около 43% опрошенных определяют победу как полную территориальную целостность, возвращающуюся к границам 1991 года», — написали в статье. То есть, 57% респондентов не солидарны с намерениями Зеленского. Кроме того, часть из них, от 5% до 10% украинцев, согласны на мир с РФ, предполагающий уступки Киевом территорий.

Уточняется, что опрошенные уверены, что техники, предоставленной Западом, достаточно, чтобы не проиграть в конфликте с Россией. Однако этого вооружения не хватит для победы украинской стороны, считают респонденты.

Ранее сообщалось об опросе, в результате которого 78% украинцев назвали Зеленского ответственным за масштабную коррупцию в стране, передает телеканал 360. Кроме того, ВСУ часто терпят неудачи на фронте, из-за чего экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал граждан Украины требовать отставки их нынешнего президента, сообщает RT.

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Только 43% граждан Украины считают, что страна в конфликте с Россией должна вернуться к границам 1991 года. Остальные 57% не поддержали подобные планы украинского президента Владимира Зеленского по территориям. Об этом написали в издании Bloomberg со ссылкой на недавние опросы. «Около 43% опрошенных определяют победу как полную территориальную целостность, возвращающуюся к границам 1991 года», — написали в статье. То есть, 57% респондентов не солидарны с намерениями Зеленского. Кроме того, часть из них, от 5% до 10% украинцев, согласны на мир с РФ, предполагающий уступки Киевом территорий. Уточняется, что опрошенные уверены, что техники, предоставленной Западом, достаточно, чтобы не проиграть в конфликте с Россией. Однако этого вооружения не хватит для победы украинской стороны, считают респонденты. Ранее сообщалось об опросе, в результате которого 78% украинцев назвали Зеленского ответственным за масштабную коррупцию в стране, передает телеканал 360. Кроме того, ВСУ часто терпят неудачи на фронте, из-за чего экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал граждан Украины требовать отставки их нынешнего президента, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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