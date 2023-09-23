Bloomberg: 57% украинцев не поддержали планы Зеленского по территориям

24 сентября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Некоторые украинцы считают, что западной техники не достаточно для победы над Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Только 43% граждан Украины считают, что страна в конфликте с Россией должна вернуться к границам 1991 года. Остальные 57% не поддержали подобные планы украинского президента Владимира Зеленского по территориям. Об этом написали в издании Bloomberg со ссылкой на недавние опросы. «Около 43% опрошенных определяют победу как полную территориальную целостность, возвращающуюся к границам 1991 года», — написали в статье. То есть, 57% респондентов не солидарны с намерениями Зеленского. Кроме того, часть из них, от 5% до 10% украинцев, согласны на мир с РФ, предполагающий уступки Киевом территорий. Уточняется, что опрошенные уверены, что техники, предоставленной Западом, достаточно, чтобы не проиграть в конфликте с Россией. Однако этого вооружения не хватит для победы украинской стороны, считают респонденты. Ранее сообщалось об опросе, в результате которого 78% украинцев назвали Зеленского ответственным за масштабную коррупцию в стране, передает телеканал 360. Кроме того, ВСУ часто терпят неудачи на фронте, из-за чего экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал граждан Украины требовать отставки их нынешнего президента, сообщает RT.

Только 43% граждан Украины считают, что страна в конфликте с Россией должна вернуться к границам 1991 года. Остальные 57% не поддержали подобные планы украинского президента Владимира Зеленского по территориям. Об этом написали в издании Bloomberg со ссылкой на недавние опросы. «Около 43% опрошенных определяют победу как полную территориальную целостность, возвращающуюся к границам 1991 года», — написали в статье. То есть, 57% респондентов не солидарны с намерениями Зеленского. Кроме того, часть из них, от 5% до 10% украинцев, согласны на мир с РФ, предполагающий уступки Киевом территорий. Уточняется, что опрошенные уверены, что техники, предоставленной Западом, достаточно, чтобы не проиграть в конфликте с Россией. Однако этого вооружения не хватит для победы украинской стороны, считают респонденты. Ранее сообщалось об опросе, в результате которого 78% украинцев назвали Зеленского ответственным за масштабную коррупцию в стране, передает телеканал 360. Кроме того, ВСУ часто терпят неудачи на фронте, из-за чего экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал граждан Украины требовать отставки их нынешнего президента, сообщает RT.