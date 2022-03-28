В апреле проиндексируют социальные пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии, 5 апреля вступит в силу закон о фейках о работе госорганов за границей. В Госдуме рассказали, какие изменения произойдут в жизни россиян в следующем месяце.

Получателям социальных пенсий проиндексируют выплаты на 8,6% с 1 апреля. Это коснется 4 млн человек, сообщается на сайте Госдумы. Социальную пенсию платят по старости, также ее получают люди с инвалидностью и потерявшие кормильца;

В России упрощают оплату через систему быстрых платежей (СБП). Банки должны обеспечить возможность использования мобильного приложения системы для переводов от физлиц юридическим лицам или ИП;

Упростится получение социальной поддержки. Будет установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов банковских счетов получателей соцподдержки;

На портале «Гослуслуги» смогут зарегистрироваться подростки от 14 лет. Для этого им нужно будет указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты;

С 5 апреля вступит в силу закон о распространении недостоверной информации о работе государственных органов за рубежом. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК;

Также с 26 марта вступили в силу законы о поддержке бизнеса и граждан. Отменяется НДФЛ с процентных доходов по банковских вкладам, полученных в 2021—2022 годах. Для IT-компаний ввели нулевую ставку налога на прибыль. Упрощается ввод иностранных лекарств на российский рынок. Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и землю для физлиц и организаций будет на уровне 1 января. Под «налог на роскошь» будут попадать машины стоимостью более 10 млн рублей, купленные с 1 января.