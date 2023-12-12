В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 50-летний Валерий Смирягин. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», его ищут вторые сутки.
«Пропал 50-летний Валерий Смирягин. С 10 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черную шапку.
Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (982) 642-78-30.
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