Поддержавшего поджоги военкоматов осудили за оправдание терроризма

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Поддержавшего поджоги военкоматов приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей Фото:

Мужчину из Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО), который открыто поддержал поджоги военкоматов, осудили за оправдание терроризма. Его приговорили к штрафу, передает УФСБ России по региону.

«Гражданин разместил в мессенджере публичный комментарий, оправдывающий поджоги военных комиссариатов. Мужчина признан виновным в совершении преступления за публичное оправдание терроризма. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — передает пресс-службе силового ведомства автономии.

Расследование показало, что участившиеся случаи попыток поджогов военкоматов в России говорят об их прямой связи с деятельностью украинских спецслужб. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

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Мужчину из Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО), который открыто поддержал поджоги военкоматов, осудили за оправдание терроризма. Его приговорили к штрафу, передает УФСБ России по региону. «Гражданин разместил в мессенджере публичный комментарий, оправдывающий поджоги военных комиссариатов. Мужчина признан виновным в совершении преступления за публичное оправдание терроризма. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — передает пресс-службе силового ведомства автономии. Расследование показало, что участившиеся случаи попыток поджогов военкоматов в России говорят об их прямой связи с деятельностью украинских спецслужб. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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