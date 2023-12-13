Поддержавшего поджоги военкоматов осудили за оправдание терроризма

Мужчину из Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО), который открыто поддержал поджоги военкоматов, осудили за оправдание терроризма. Его приговорили к штрафу, передает УФСБ России по региону.
«Гражданин разместил в мессенджере публичный комментарий, оправдывающий поджоги военных комиссариатов. Мужчина признан виновным в совершении преступления за публичное оправдание терроризма. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — передает пресс-службе силового ведомства автономии.
Расследование показало, что участившиеся случаи попыток поджогов военкоматов в России говорят об их прямой связи с деятельностью украинских спецслужб. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
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