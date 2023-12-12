12 декабря 2023

Новогодняя ночь в Челябинске будет теплой и снежной. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, олень, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, праздник
В новогоднюю ночь в Челябинске будет минус 12 градусов Фото:

Новогодняя ночь в Челябинске с 31 декабря на 1 января обещает быть теплой и снежной. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».

«Ночью с 31 декабря на 1 января ожидается температура воздуха до минус 12 градусов. Днем 31 декабря прогнозируется осадки в виде снега», — говорится в сообщении. Со 2 января синоптики прогнозируют стабильно теплую погоду с температурами от восьми до 10 градусов ниже нуля.

С 7 декабря в Челябинской области установились аномальные холода. На Южном Урале отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска продолжают быть в режим повышенной готовности.

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Новогодняя ночь в Челябинске с 31 декабря на 1 января обещает быть теплой и снежной. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «Ночью с 31 декабря на 1 января ожидается температура воздуха до минус 12 градусов. Днем 31 декабря прогнозируется осадки в виде снега», — говорится в сообщении. Со 2 января синоптики прогнозируют стабильно теплую погоду с температурами от восьми до 10 градусов ниже нуля. С 7 декабря в Челябинской области установились аномальные холода. На Южном Урале отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска продолжают быть в режим повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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