В новогоднюю ночь в Челябинске будет минус 12 градусов
Новогодняя ночь в Челябинске с 31 декабря на 1 января обещает быть теплой и снежной. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».
«Ночью с 31 декабря на 1 января ожидается температура воздуха до минус 12 градусов. Днем 31 декабря прогнозируется осадки в виде снега», — говорится в сообщении. Со 2 января синоптики прогнозируют стабильно теплую погоду с температурами от восьми до 10 градусов ниже нуля.
С 7 декабря в Челябинской области установились аномальные холода. На Южном Урале отменяли занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска продолжают быть в режим повышенной готовности.
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